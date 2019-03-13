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      ДБР відкрило 2 тисячі кримінальних проваджень проти правоохоронців

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      ДБР нині розслідує 5 тисяч справ
      ДБР нині розслідує 5 тисяч справ / Facebook // Сергій Мазур

      За три місяці роботи Державне бюро розслідувань відкрило понад п'ять тисяч кримінальних проваджень, з них дві тисячі стосуються дій правоохоронців, і ще дві тисячі – щодо зловживань у військовій сфері.

      Більшість кримінальних проваджень зареєстровано в територіальних управліннях, повідомив в інтерв'ю 24 каналу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

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      За його словами, навантаження на слідчих надзвичайно велике. А особливого реагування потребують розслідування у військовій сфері. Станом на 15 лютого 2019 року було скеровано до суду 300 обвинувальних актів

      Це суттєва цифра, особливо якщо врахувати, за який невеликий період часу це було зроблено. У багатьох кримінальних провадженнях, які є в судах, вже оголошено вироки. Переважають обвинувальні акти щодо злочинів у воєнній сфері, але є й щодо отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем та інші злочини,
      – зазначив голова ДБР. 

      Але проти кого вже відкрили кримінальні провадження, Труба поки не називає. На запитання, чи намагались на нього вийти та домовитись ті, проти кого відкрили провадження, директор Бюро заперечив. 

      "У нас велика кількість кримінальних проваджень перебуває на стадії досудового розгляду. У багатьох з них оголошено вироки. Є кримінальні провадження, де обрана безальтернативна міра запобіжного заходу – взяття під варту (понад 5 осіб). На мою думку, це свідчить про ефективність досудового розслідування. Адже наші слідчі змогли довести суду, що м'якшого запобіжного заходу вони не вважають за потрібне вимагати", – додав Труба. 

      Що таке ДБР і чим займається? Державне бюро розслідувань розпочало свою роботу 28 листопада 2018. Це український аналог американського ФБР. Його створили для боротьби з корупцією. Зокрема, в правоохоронних органах, в армії, в судах. Бюро розслідує кримінальні провадження щодо тих же посадовців, що й НАБУ, але за іншими статтями. НАБУ розслідує злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу, інші статті – це вже підслідність Державного бюро розслідувань. ДБР розслідує злочини, які вчинили топ-посадовці, працівники НАБУ, судді, правоохоронці, а також – військові злочини.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 Канал
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