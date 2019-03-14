ГБР проверяет приватизацию служебной квартиры племянника Кивалова

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование относительно приватизации служебной квартиры судьей Сергеем Могилом, который является племянником Сергея Кивалова.

Накануне журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" расследовали факты приватизации служебного жилья в Киеве, .

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Одним из героев истории стал бывший судья Высшего хозяйственного суда, а ныне уже победитель конкурса на должность в Верховный суд – Сергей Могил, который является племянником нардепа Сергея Кивалова.



Сергей Могил

Переехав из Одессы в Киев, семья Могила арендовала элитное жилье на Печерске. Несмотря на финансовую возможность снимать апартаменты, судья получил в распоряжение служебное жилье – тоже элитную квартиру на Печерске.

Менее чем через два года, эта квартира сначала потеряла статус служебной, а в 2014-м году стала частной собственностью Могила и его дочерей. Не прожив в ней ни дня, о чем заявил сам Могил, судья продает квартиру. Важный момент, за полгода до продажи, жена судьи выкупает арендованное ими все это время жилье.

После выхода сюжета юристы "Жми" написали заявление в ГБР о возможном незаконном завладении имуществом и злоупотреблении доверием, которое совершили Сергей Могил и чиновники Печерской районной госадминистрации. Поэтому правоохранительный орган начал досудебное расследование.



Скриншот документа о расследовании

Видео о миллионных квартирах, которые бесплатно достаются чиновникам: