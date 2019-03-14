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      ГБР проверяет приватизацию служебной квартиры племянника Кивалова

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      ГБР проверяет приватизацию служебной квартиры племянника Кивалова
      ГБР проверяет приватизацию служебной квартиры племянника Кивалова / Радио Свобода

      Государственное бюро расследований начало предварительное расследование относительно приватизации служебной квартиры судьей Сергеем Могилом, который является племянником Сергея Кивалова.

      Накануне журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" расследовали факты приватизации служебного жилья в Киеве, .

      Читайте также: Богатым – квартиры, бедным – очереди: почему чиновники-миллионеры получают жилье от государства

      Одним из героев истории стал бывший судья Высшего хозяйственного суда, а ныне уже победитель конкурса на должность в Верховный суд – Сергей Могил, который является племянником нардепа Сергея Кивалова.

      Сергій Могил
      Сергей Могил

      Переехав из Одессы в Киев, семья Могила арендовала элитное жилье на Печерске. Несмотря на финансовую возможность снимать апартаменты, судья получил в распоряжение служебное жилье – тоже элитную квартиру на Печерске.

      Менее чем через два года, эта квартира сначала потеряла статус служебной, а в 2014-м году стала частной собственностью Могила и его дочерей. Не прожив в ней ни дня, о чем заявил сам Могил, судья продает квартиру. Важный момент, за полгода до продажи, жена судьи выкупает арендованное ими все это время жилье.

      После выхода сюжета юристы "Жми" написали заявление в ГБР о возможном незаконном завладении имуществом и злоупотреблении доверием, которое совершили Сергей Могил и чиновники Печерской районной госадминистрации. Поэтому правоохранительный орган начал досудебное расследование.

      Скріншот документа про розслідування
      Скриншот документа о расследовании

      Видео о миллионных квартирах, которые бесплатно достаются чиновникам:

       

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      Теги: Новости Украины Расследования Новости недвижимости Сергей Кивалов Судьи Государственное бюро расследований Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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