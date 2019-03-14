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      ДБР перевіряє приватизацію службової квартири племінника Ківалова

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      ДБР перевіряє приватизацію службової квартири племінника Ківалова
      ДБР перевіряє приватизацію службової квартири племінника Ківалова / Радіо Свобода

      Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо приватизації службової квартири суддею Сергієм Могилом, який є племінником Сергія Ківалова.

      Напередодні журналісти проекту "Наші гроші з Денисом Бігусом" розслідували факти приватизації службового житла у Києві, .

      Читайте також: Багатим – квартири, бідним – черги: чому чиновники-мільйонери отримують житло від держави

      Одним з героїв історії став колишній суддя Вищого господарського суду, а нині вже переможець конкурсу на посаду до Верховного суду – Сергій Могил, який є племінником нардепа Сергія Ківалова.

      Сергій Могил
      Сергій Могил

      Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську. Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж елітну квартиру на Печерську.

      Менш як за два роки, ця квартира спочатку втратилв статус службової, а у 2014-му році стала приватною власністю Могила та його доньок. Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продає квартиру. Важливий момент, за півроку до продажу, дружина судді викупає орендоване ними увесь цей час житло.

      Після виходу сюжету юристи "Тисни" написали заяву до ДБР про можливе незаконне заволодіння майном та зловживанням довірою, яке вчинили Сергій Могил та посадовці Печерської районної держадміністрації. Тому правоохоронний орган очав досудове розслідування.

      Скріншот документа про розслідування
      Скріншот документа про розслідування

      Відео про мільйонні квартири, які безкоштовно дістаються чиновникам:

       

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      Теги: Новини України Розслідування Новини нерухомості Судді Сергій Ківалов Новини нерухомості України Купівля нерухомості Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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