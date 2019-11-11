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      ГБР проводит масштабные обыски в Госрезерве: там обнаружили многомиллионные убытки

      91 Читати новину українською
      ГБР
      ГБР / bihus.info

      Обыски ведут на складах и на одном из предприятий Госагентства резерва. Там нашли просроченную продукцию на сумму более 60,5 миллионов гривен.

      О ситуации на своей фейсбук-странице сообщила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко. Она уточнила, что разрешения на обыски для ГБР предоставил суд.

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      Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения,
      – объяснила Варченко.

      По предварительной оценке, сумма ущерба составляет примерно 60,5 миллионов гривен. Против должностных лиц Госрезерва уже открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей. Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

      Чем занимается Госагентство резерва Украины? Орган координируется Кабинетом Министров. Госрезерв состоит из Центрального аппарата в Киеве и 37 государственных предприятий по всей Украине. На складах Госрезерва хранятся 70 наименований стратегического резерва (продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары и сырье) и 3800 наименований мобилизационного резерва.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Государственное бюро расследований
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