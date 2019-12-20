ГБР проводит обыски в киевском офисе "Европейской Солидарности": что известно

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с оперативниками Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе "Европейской Солидарности" – партии пятого украинского президента Петра Порошенко.

Об обысках сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей фейсбук-странице. Эту информацию также подтвердили в ГБР.

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ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская Солидарность" провести. Ну, не совсем в офисе – рядом, на территории, ну, как обыски: бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают работу,

– написал Бирюков.

К слову, офис расположен в Киеве по адресу Лаврская, 16.

Он также подтвердил опубликованную ранее информацию об обысках в спортклубе "5 элемент".

В то же время, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила информацию об обысках в спортклубе "5 элемент" и еще "по некоторым адресам" в комментарии "Радио Свобода".

"Это, действительно, не только "5 элемент". Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших сотрудников. Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождения представителей СБУ. Речь идет о досудебном расследовании по двум уголовным производствам: о купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию так называемой ситуативной комнаты", – уточнила она.



Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала