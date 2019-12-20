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      ГБР проводит обыски в киевском офисе "Европейской Солидарности": что известно

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      ГБР проводит обыски в офисе "Европейской Солидарности" / Иллюстративное фото

      Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с оперативниками Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе "Европейской Солидарности" – партии пятого украинского президента Петра Порошенко.

      Об обысках сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей фейсбук-странице. Эту информацию также подтвердили в ГБР.

      Ранее в этот же день: В Киеве обыскали спортклуб "5 элемент" по делу Порошенко

      ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская Солидарность" провести. Ну, не совсем в офисе – рядом, на территории, ну, как обыски: бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают работу,
      – написал Бирюков.

      К слову, офис расположен в Киеве по адресу Лаврская, 16.

      Он также подтвердил опубликованную ранее информацию об обысках в спортклубе "5 элемент".

      В то же время, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила информацию об обысках в спортклубе "5 элемент" и еще "по некоторым адресам" в комментарии "Радио Свобода".

      "Это, действительно, не только "5 элемент". Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших сотрудников. Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождения представителей СБУ. Речь идет о досудебном расследовании по двум уголовным производствам: о купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию так называемой ситуативной комнаты", – уточнила она.

      провадження проти Порошенка
      Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Европейская солидарность Государственное бюро расследований
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