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      ДБР проводить обшуки в київському офісі "Європейської Солідарності": що відомо

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      ДБР проводить обшуки в офісі "Європейської Солідарності" / Ілюстративне фото

      Співробітники Державного бюро розслідувань разом із оперативниками Служби безпеки України проводять обшуки в офісі "Європейської Солідарності" – партії п’ятого українського президента Петра Порошенка.

      Про обшуки повідомив радник міністра оборони України Юрій Бірюков на своїй фейсбук-сторінці. Цю інформацію також підтвердили у ДБР.

      Раніше цього ж дня: В Києві обшукали спортклуб "5 елемент" у справі Порошенка

      ДБР вирішило у нас зранку обшуки в офісі партії "Європейська Солідарність" провести. Ну, не зовсім в офісі – поруч, на території, ну, як обшуки: бродять по підвалу, бродять по паркінгу, вдають роботу,
      – написав Бірюков.

      До слова, офіс розташований у Києві за адресою Лаврська, 16.

      Він також підтвердив оприлюднену раніше інформацію про обшуки у спортклубі "5 елемент".

      Водночас, речниця ДБР Анжеліка Іванова підтвердила інформацію про обшуки у спортклубі "5 елемент" та ще "за деякими адресами" в коментарі "Радіо Свобода".

      "Це, дійсно, не лише "5 елемент". Це декілька адрес. У зв’язку з тим, що слідчі дії тривають, я не можу вам розголошувати місцеперебування наших працівників. Дійсно, обшуки проводять слідчі ДБР за оперативного супроводу представників СБУ. Йдеться про досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському" і про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію з так званої ситуативної кімнати", – уточнила вона.

      провадження проти Порошенка
      Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Європейська солідарність Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
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