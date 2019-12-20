ДБР проводить обшуки в київському офісі "Європейської Солідарності": що відомо

Співробітники Державного бюро розслідувань разом із оперативниками Служби безпеки України проводять обшуки в офісі "Європейської Солідарності" – партії п’ятого українського президента Петра Порошенка.

Про обшуки повідомив радник міністра оборони України Юрій Бірюков на своїй фейсбук-сторінці. Цю інформацію також підтвердили у ДБР.

Раніше цього ж дня: В Києві обшукали спортклуб "5 елемент" у справі Порошенка

ДБР вирішило у нас зранку обшуки в офісі партії "Європейська Солідарність" провести. Ну, не зовсім в офісі – поруч, на території, ну, як обшуки: бродять по підвалу, бродять по паркінгу, вдають роботу,

– написав Бірюков.

До слова, офіс розташований у Києві за адресою Лаврська, 16.

Він також підтвердив оприлюднену раніше інформацію про обшуки у спортклубі "5 елемент".

Водночас, речниця ДБР Анжеліка Іванова підтвердила інформацію про обшуки у спортклубі "5 елемент" та ще "за деякими адресами" в коментарі "Радіо Свобода".

"Це, дійсно, не лише "5 елемент". Це декілька адрес. У зв’язку з тим, що слідчі дії тривають, я не можу вам розголошувати місцеперебування наших працівників. Дійсно, обшуки проводять слідчі ДБР за оперативного супроводу представників СБУ. Йдеться про досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському" і про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію з так званої ситуативної кімнати", – уточнила вона.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу