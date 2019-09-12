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      ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

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      В ГК "Укроборонпром" проходят обыски
      В ГК "Укроборонпром" проходят обыски / Фото из открытых источников

      Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на государственном концерне "Укроборнпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

      Директор ГБР Роман Труба сообщил в собственном Telegram-канале про обыски в "Укроборонпроме" отметив, что работе следователей сотрудники "Укроборонпрома" не препятствуют.

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      Все следственные действия, которые там происходят, санкционированные. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правление Национального банка Украины в 2016 году,
      – отметил глава ГБР.

      Он добавил, что следователи изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение в ходе расследования.

      Со своей стороны, в "Укроборонпроме" подтверждают эту информацию и заявляют, что информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме.

      К слову, об обысках в своем доме в Киеве сообщила бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева.

      В августе Валерию Гонтареву на пешеходном переходе в Лондоне сбил автомобиль. Ексчиновниця получила переломы костей стопы и находится в больнице. Полиция Великобритании считает этот инцидент – несчастным случаем.

      В ночь на 5 сентября в Киеве облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. Сама ексочильниця Нацбанка отметила, что этот инцидент – атака на ее семью и попытка физического уничтожения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Валерия Гонтарева Укроборонпром Государственное бюро расследований
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