ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на государственном концерне "Укроборнпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Директор ГБР Роман Труба сообщил в собственном Telegram-канале про обыски в "Укроборонпроме" отметив, что работе следователей сотрудники "Укроборонпрома" не препятствуют.

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Все следственные действия, которые там происходят, санкционированные. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правление Национального банка Украины в 2016 году,

– отметил глава ГБР.

Он добавил, что следователи изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение в ходе расследования.

Со своей стороны, в "Укроборонпроме" подтверждают эту информацию и заявляют, что информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме.

К слову, об обысках в своем доме в Киеве сообщила бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева.

В августе Валерию Гонтареву на пешеходном переходе в Лондоне сбил автомобиль. Ексчиновниця получила переломы костей стопы и находится в больнице. Полиция Великобритании считает этот инцидент – несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в Киеве облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. Сама ексочильниця Нацбанка отметила, что этот инцидент – атака на ее семью и попытка физического уничтожения.