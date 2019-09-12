ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на державному концерні "Укроборнпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Директор ДБР Роман Труба повідомив у власному Telegram-каналі про обшуки в "Укроборонпромі" зазначивши, що роботі слідчих співробітники "Укроборонпрому" не перешкоджають.

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Всі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році,

– зазначив очільник ДБР.

Він додав, що слідчі вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення в ході розслідування.

Зі свого боку, в "Укроборонпромі" підтверджують цю інформацію і заявляють, що інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі.

До слова, про обшуки у своєму помешканні в Києві повідомила колишня очільниця Національного банку Валерія Гонтарева.

У серпні Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні. Поліція Великобританії вважає цей інцидент – нещасним випадком.

У ніч на 5 вересня в Києві облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. Сама ексочільниця Нацбанку зауважила, що цей інцидент – атака на її сім'ю і спроба фізичного знищення.