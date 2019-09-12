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      ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"

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      В ДК "Укроборонпром" проходять обшуки
      В ДК "Укроборонпром" проходять обшуки / Фото з відкритих джерел

      Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на державному концерні "Укроборнпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

      Директор ДБР Роман Труба повідомив у власному Telegram-каналі про обшуки в "Укроборонпромі" зазначивши, що роботі слідчих співробітники "Укроборонпрому" не перешкоджають.

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      Всі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році,
      – зазначив очільник ДБР.

      Він додав, що слідчі вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення в ході розслідування.

      Зі свого боку, в "Укроборонпромі" підтверджують цю інформацію і заявляють, що інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі.

      До слова, про обшуки у своєму помешканні в Києві повідомила колишня очільниця Національного банку Валерія Гонтарева.

      У серпні Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні. Поліція Великобританії вважає цей інцидент – нещасним випадком.

      У ніч на 5 вересня в Києві облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. Сама ексочільниця Нацбанку зауважила, що цей інцидент – атака на її сім'ю і спроба фізичного знищення.

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      Теги: Новини України Новини політики Валерія Гонтарева Державне бюро розслідувань Укроборонпром
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