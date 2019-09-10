Гонтарева може попросити політичного притулку у Великої Британії

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева припускає, що може попросити політичного притулку у Великої Британії, де вона зараз і перебуває. За її словами, це можливо, якщо в Україні продовжуватимуть її переслідування.

Поки особливого сенсу в цьому немає, але якщо буде потреба, то про притулок таки доведеться попросити, розповіла Гонтарева в інтерв'ю виданню "Ліга.Фінанси".

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Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, крім як попросити політичного притулку,

– заявила ексголова НБУ.

Крім того, вона прокоментувала свій примусовий привід на допит, до якого суд зобов'язав Державне бюро розслідувань. З її слів, усе обмежилося тим, що інспектор прийшов на її фактичне місце реєстрації у Києві.

"Сусіди розповіли, що я там не проживаю. Вони передали номер дільничного моєму чоловіку, той мені, а я – адвокату. Під час телефонної розмови дільничний пояснив, що нічого не може зробити з постановою суду", – розповіла Валерія Гонтарева.

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Вона переконана, що кримінальна справа, пов'язана з її іменем "вигадана для того, щоб створити інформаційний безлад".

"Ну а як мене можна привести на допит, якщо я живу і працюю в Лондоні? Мабуть, потрібно оголошувати у міжнародний розшук", – сказала Гонтарева.

Чому ДБР хоче допитати Валерію Гонтареву?У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Нагадаємо, що з жовтня 2018 року ексголова НБУ проживає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.



До речі, саме під час перебування Гонтаревої на посаді голови НБУ і відбулася націоналізація "Приватбанку".