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      Гонтарева может попросить политического убежища в Великобритании

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      Гонтарева: если меня и дальше будут преследовать, попрошу убежища в Британии
      Гонтарева: если меня и дальше будут преследовать, попрошу убежища в Британии / rbc.ru

      Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева предполагает, что может попросить политического убежища в Великобритании, где она сейчас и находится. По ее словам, это возможно, если в Украине будут продолжать ее преследования.

      Пока особого смысла в этом нет, но если будет необходимость, то об убежище таки придется попросить, рассказала Гонтарева в интервью изданию "Лига.Финансы".

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      Если наша страна будет притеснять своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, кроме как попросить политического убежища,
      – заявила экс-глава НБУ.

      Кроме того, она прокомментировала свой принудительный привод на допрос, к которому суд обязал Государственное бюро расследований. По ее словам, все ограничилось тем, что инспектор пришел на ее фактическое место регистрации в Киеве.

      "Соседи рассказали, что я там не проживаю. Они передали номер участкового моему мужу, тот мне, а я – адвокату. Во время телефонного разговора участковый объяснил, что ничего не может сделать с постановлением суда", – рассказала Валерия Гонтарева.

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      Она убеждена, что уголовное дело, связанное с ее именем "выдумана для того, чтобы создать информационный беспорядок".

      "Ну а как меня можно привести на допрос, если я живу и работаю в Лондоне? Пожалуй, нужно объявлять в международный розыск", – сказала Гонтарева.

      Почему ГБР хочет допросить Валерию Гонтареву?В августе 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Напомним, что с октября 2018 экс-глава НБУ проживает в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      Кстати, именно во время пребывания Гонтаревой в должности главы НБУ и состоялась национализация "Приватбанка".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Государственное бюро расследований НБУ Валерия Гонтарева
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