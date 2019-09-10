Гонтарева может попросить политического убежища в Великобритании

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева предполагает, что может попросить политического убежища в Великобритании, где она сейчас и находится. По ее словам, это возможно, если в Украине будут продолжать ее преследования.

Пока особого смысла в этом нет, но если будет необходимость, то об убежище таки придется попросить, рассказала Гонтарева в интервью изданию "Лига.Финансы".

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Если наша страна будет притеснять своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, кроме как попросить политического убежища,

– заявила экс-глава НБУ.

Кроме того, она прокомментировала свой принудительный привод на допрос, к которому суд обязал Государственное бюро расследований. По ее словам, все ограничилось тем, что инспектор пришел на ее фактическое место регистрации в Киеве.

"Соседи рассказали, что я там не проживаю. Они передали номер участкового моему мужу, тот мне, а я – адвокату. Во время телефонного разговора участковый объяснил, что ничего не может сделать с постановлением суда", – рассказала Валерия Гонтарева.

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Она убеждена, что уголовное дело, связанное с ее именем "выдумана для того, чтобы создать информационный беспорядок".

"Ну а как меня можно привести на допрос, если я живу и работаю в Лондоне? Пожалуй, нужно объявлять в международный розыск", – сказала Гонтарева.

Почему ГБР хочет допросить Валерию Гонтареву?В августе 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.



Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Напомним, что с октября 2018 экс-глава НБУ проживает в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.



Кстати, именно во время пребывания Гонтаревой в должности главы НБУ и состоялась национализация "Приватбанка".