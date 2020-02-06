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      ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который незаконно задерживал активистов Евромайдана

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      Следователи ГБР вручили подозрение экс-милиционеру, который преследовал активистов во время Революции Достоинства / dbr.gov.ua

      Следователи отдела ГБР расследований дел Майдана объявили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

      Сейчас решается вопрос об установлении ему меры пресечения, сообщают в пресс-службе ГБР.

      К теме: Часть материалов исчезла, не хотели выйти на заказчиков, – Рябошапка о делах Майдана

      В чем подозревают бывшего милиционера

      • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364),
      • заведомо незаконном задержании активистов Евромайдана (ч. 3 ст. 371),
      • привлечении невиновного к уголовной ответственности и обвинения в совершении особо тяжкого преступления с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372 ),
      • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366),
      • незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов (ст. 340).

      Кроме этого, объявлены в розыск бывший заместитель прокурора Днепровского района Киева, который находится в оккупированном Крыму. Объявлено о подозрениях председателю Днепровского райсуда Киева и судье этого же суда.

      Дела Майдана и ГБР: что надо знать

      • На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
      • В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана
      • Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.

      Что важно, ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

      К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Небесная Сотня Государственное бюро расследований
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