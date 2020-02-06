ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который незаконно задерживал активистов Евромайдана

Следователи отдела ГБР расследований дел Майдана объявили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об установлении ему меры пресечения, сообщают в пресс-службе ГБР.

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В чем подозревают бывшего милиционера

злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364),

заведомо незаконном задержании активистов Евромайдана (ч. 3 ст. 371),

привлечении невиновного к уголовной ответственности и обвинения в совершении особо тяжкого преступления с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372 ),

служебном подлоге (ч. 1 ст. 366),

незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов (ст. 340).

Кроме этого, объявлены в розыск бывший заместитель прокурора Днепровского района Киева, который находится в оккупированном Крыму. Объявлено о подозрениях председателю Днепровского райсуда Киева и судье этого же суда.

Дела Майдана и ГБР: что надо знать

На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.

В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана

Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.

Что важно, ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.