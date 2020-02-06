ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который незаконно задерживал активистов Евромайдана
Следователи отдела ГБР расследований дел Майдана объявили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об установлении ему меры пресечения, сообщают в пресс-службе ГБР.
К теме: Часть материалов исчезла, не хотели выйти на заказчиков, – Рябошапка о делах Майдана
В чем подозревают бывшего милиционера
- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364),
- заведомо незаконном задержании активистов Евромайдана (ч. 3 ст. 371),
- привлечении невиновного к уголовной ответственности и обвинения в совершении особо тяжкого преступления с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372 ),
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366),
- незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов (ст. 340).
Кроме этого, объявлены в розыск бывший заместитель прокурора Днепровского района Киева, который находится в оккупированном Крыму. Объявлено о подозрениях председателю Днепровского райсуда Киева и судье этого же суда.
Дела Майдана и ГБР: что надо знать
- На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
- В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана
- Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.
Что важно, ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.