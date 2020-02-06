ДБР повідомило про підозру ексслідчому, який незаконно затримував активістів Євромайдану
Слідчі відділу ДБР з розслідувань справ Майдану оголосили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у Києві. Його підозрюють відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про встановлення йому запобіжного заходу, повідомляють у пресслужбі ДБР.
До теми: Частина матеріалів зникла, не хотіли вийти на замовників, – Рябошапка про справи Майдану
У чому підозрюють колишнього міліціонера
- зловживанні владою і службовим становищем (ч. 1 ст. 364),
- завідомо незаконному затриманні активістів Євромайдану (ч. 3 ст. 371),
- притягненні невинного до кримінальної відповідальності і звинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину з фальсифікацією доказів (ч. 2 ст. 372 ),
- службовому підробленні (ч. 1 ст. 366),
- незаконному перешкоджанні організації і проведення зборів і мітингів (ст. 340).
Крім цього, оголошені в розшук колишній заступник прокурора Дніпровського району Києва, який знаходиться в окупованому Криму. Оголошено про підозри голові Дніпровського райсуду Києва і судді цього ж суду.
Справи Майдану і ДБР: що треба знати
- На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.
- В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру ДБР, яка передбачає збільшення кількості слідчих у справах Майдану.
- Керівником призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.
Що важливо, раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.
До слова, Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.