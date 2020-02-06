ДБР повідомило про підозру ексслідчому, який незаконно затримував активістів Євромайдану

Слідчі відділу ДБР з розслідувань справ Майдану оголосили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у Києві. Його підозрюють відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про встановлення йому запобіжного заходу, повідомляють у пресслужбі ДБР.

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У чому підозрюють колишнього міліціонера

зловживанні владою і службовим становищем (ч. 1 ст. 364),

завідомо незаконному затриманні активістів Євромайдану (ч. 3 ст. 371),

притягненні невинного до кримінальної відповідальності і звинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину з фальсифікацією доказів (ч. 2 ст. 372 ),

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366),

незаконному перешкоджанні організації і проведення зборів і мітингів (ст. 340).

Крім цього, оголошені в розшук колишній заступник прокурора Дніпровського району Києва, який знаходиться в окупованому Криму. Оголошено про підозри голові Дніпровського райсуду Києва і судді цього ж суду.

Справи Майдану і ДБР: що треба знати

На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.

В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру ДБР, яка передбачає збільшення кількості слідчих у справах Майдану .

Керівником призначили Олександра Буряка , який обіймає посаду заступника директора бюро.

Що важливо, раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

До слова, Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.