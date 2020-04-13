ГБР завершило расследование в отношении следователя, который фабриковал подозрения майдановцам
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего следователя в Киеве. Во время акций протеста в декабре 2013 – феврале 2014 года экс-правоохранитель безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем майдановцам.
Во время Революции Достоинства бывший следователь райуправления ГУ МВД Украины в Киеве также подал в районный суд ходатайство об избрании в отношении участников акций протеста меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд это ходатайство удовлетворил вопреки закону. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Бывшего правоохранителя подозревают в:
- злоупотреблении властью и служебным положением;
- служебной фальсификации;
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Сейчас адвокаты подозреваемого и потерпевшая сторона знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт направят в суд.
Что известно о делах Майдана?Преступления, совершенные против участников Революции Достоинства в 2013-2014 годах, объединены в дело Майдана. В нем около 90 уголовных производств. Среди преступлений, в отношении которых проводят расследование, 91 убийство.
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