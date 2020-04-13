ДБР завершило розслідування щодо слідчого, який фабрикував підозри майданівцям

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього слідчого у Києві. Під час акцій протесту у грудні 2013 – лютому 2014 року експравоохоронець безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом майданівцям.

Під час Революції Гідності ексслідчий райуправління ГУ МВС України у Києві також подав до районного суду клопотання про обрання щодо учасників акцій протесту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив всупереч закону. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

До теми Розгін Майдану у 2013 році: ДБР завершила розслідування щодо двох експравоохоронців

Колишнього правоохоронця підозрюють у:

зловживанні владою та службовим становищем;

службовій фальсифікації;

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Наразі адвокати підозрюваного та потерпіла сторона ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

Що відомо про справи Майдану?Злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній близько 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.



Хронологія Майдану / Інфографіка 24 каналу