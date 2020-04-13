ДБР завершило розслідування щодо слідчого, який фабрикував підозри майданівцям
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього слідчого у Києві. Під час акцій протесту у грудні 2013 – лютому 2014 року експравоохоронець безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом майданівцям.
Під час Революції Гідності ексслідчий райуправління ГУ МВС України у Києві також подав до районного суду клопотання про обрання щодо учасників акцій протесту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив всупереч закону. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
До теми Розгін Майдану у 2013 році: ДБР завершила розслідування щодо двох експравоохоронців
Колишнього правоохоронця підозрюють у:
- зловживанні владою та службовим становищем;
- службовій фальсифікації;
- притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;
- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Наразі адвокати підозрюваного та потерпіла сторона ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.
Що відомо про справи Майдану?Злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній близько 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.
Читайте також
-
Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19сьогодні , 09:14
-
Курс валют на 13 квітня: гривня зміцнила позиціїсьогодні , 08:31
-
Жінка в Чернівцях облаяла поліцейських під стінами храму через карантин: відео (18+)сьогодні , 09:43
-
Це малореалістично, – посол України в ООН про миротворчу місію на Донбасісьогодні , 12:33
-
Сподіватися, що Росія отримала відсіч і зупиниться, не варто, – посол України в ООН Кислицясьогодні , 11:49
-
Що Рада робитиме з 16 тисячами правок до "антиколомойського" законопроєктусьогодні , 10:05