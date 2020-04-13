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      ДБР завершило розслідування щодо слідчого, який фабрикував підозри майданівцям

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      ДБР завершило розслідування проти колишнього слідчого / Слово і Діло

      Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього слідчого у Києві. Під час акцій протесту у грудні 2013 – лютому 2014 року експравоохоронець безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом майданівцям.

      Під час Революції Гідності ексслідчий райуправління ГУ МВС України у Києві також подав до районного суду клопотання про обрання щодо учасників акцій протесту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив всупереч закону. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

      До теми Розгін Майдану у 2013 році: ДБР завершила розслідування щодо двох експравоохоронців

      Колишнього правоохоронця підозрюють у:

      • зловживанні владою та службовим становищем;
      • службовій фальсифікації;
      • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією;
      • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

      Наразі адвокати підозрюваного та потерпіла сторона ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

      Що відомо про справи Майдану?Злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній близько 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.

      Хронологія Майдану
      Хронологія Майдану / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Розслідування Державне бюро розслідувань Революція Гідності
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