ГБР завершило следствие по делу Пашинского: детали

В Государственном бюро расследований завершили следствие по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

Стороне защиты уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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Там также указывают: досудебным расследованием удалось установить, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственный пистолет марки Glock 19, которому прострелил ногу потерпевшего.

В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в итоге привело к инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением.

Вскоре обвинительный акт по делу будет направлен в суд. В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Интересно, что в Генпрокуратуре времен Юрия Луценко расследование этого дела прекратили, заявив, что Пашинский оборонялся, поэтому это исключает его уголовную ответственность. Однако уже в октябре 2019 года ГБР вручило экс-нардепу подозрение.