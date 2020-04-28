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      ГБР завершило следствие по делу Пашинского: детали

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      ГБР окончило следствие по делу Пашинского
      Сергій Пашинський / 24 канал

      В Государственном бюро расследований завершили следствие по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

      Стороне защиты уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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      Там также указывают: досудебным расследованием удалось установить, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственный пистолет марки Glock 19, которому прострелил ногу потерпевшего.

      В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в итоге привело к инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением.

      Вскоре обвинительный акт по делу будет направлен в суд. В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

      Интересно, что в Генпрокуратуре времен Юрия Луценко расследование этого дела прекратили, заявив, что Пашинский оборонялся, поэтому это исключает его уголовную ответственность. Однако уже в октябре 2019 года ГБР вручило экс-нардепу подозрение.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Криминальные новости Верховная Рада Сергей Пашинский
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