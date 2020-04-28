ДБР завершило слідство у справі Пашинського: деталі

У Державному бюро розслідувань завершили слідство у справі колишнього нардепа Сергія Пашинського. Його звинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Стороні захисту вже повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ДБР.

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Там також вказують: досудовим розслідуванням вдалося встановити, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власний пістолет марки Glock 19, яким прострілив ногу потерпілого.

Унаслідок протиправних дій народного обранця громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.



Невдовзі обвинувальний акт у справі буде скерований до суду. У разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Цікаво, що у Генпрокуратурі часів Юрія Луценка розслідування цієї справи припинили, заявивши, що Пашинський оборонявся, тому це виключає його кримінальну відповідальність. Однак вже у жовтні 2019 року ДБР вручило екснардепу підозру.