17:20
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      ДБР завершило слідство у справі Пашинського: деталі

      - Читать новость на русском
      ДБР завершило слідство у справі Пашинського
      Сергій Пашинський / 24 канал

      У Державному бюро розслідувань завершили слідство у справі колишнього нардепа Сергія Пашинського. Його звинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

      Стороні захисту вже повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ДБР.

      Раніше В "Українській бронетехніці" та в будинку Пашинського провели обшуки: що відомо

      Там також вказують: досудовим розслідуванням вдалося встановити, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власний пістолет марки Glock 19, яким прострілив ногу потерпілого.

      Унаслідок протиправних дій народного обранця громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

      Невдовзі обвинувальний акт у справі буде скерований до суду. У разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

      Цікаво, що у Генпрокуратурі часів Юрія Луценка розслідування цієї справи припинили, заявивши, що Пашинський оборонявся, тому це виключає його кримінальну відповідальність. Однак вже у жовтні 2019 року ДБР вручило екснардепу підозру.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Розслідування Новини України Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Верховна Рада Сергій Пашинський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      сьогодні , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Уряд провалив другий етап медичної реформи?
      сьогодні , 17:00 Уряд провалив другий етап медичної реформи?
      Павло Ковтонюк