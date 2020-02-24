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      В "Українській бронетехніці" та в будинку Пашинського провели обшуки: що відомо

      - Читать новость на русском
      В "Українській бронетехніці" та Пашинського провели обшуки / pravda.com.ua

      НАБУ провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка". Також обшукали місця проживання екснардепів Івана Вінника, Сергія Пашинського та директора підприємства Олександра Кузьми.

      Обшуки проходили в рамках досудового розслідування щодо заволодіння держмайном та зловживанням службовим становищем посадовими особами. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

      Читайте також: Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова: деталі

      Детективи Національного антикорупційного бюро 24 лютого провели обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

      Крім того, правоохоронці обшукали місця проживання фігурантів справи: екснардепа Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

      У 2015-2019 роках завдяки фігурантам справи уклали контракти щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, Нацгвардії за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.

      Що відомо про справу "Української бронетехніки"

      • У березні 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони. Її провели в межах державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".
      • Фірма спростувала свою маловідомість і зв’язок із Пашинським.
      • Директор компанії – Олександр Кузьма – є родичем відомого у фармацевтичному бізнесі Миколи Кузьми. У 2014 році він був помічником Сергія Пашинського на громадських засадах.
      • У січні 2019 року Міністерство оборони звернулося до суду. Відомство вимагало стягнути з приватної фірми 6,6 мільйона гривень через невиконання умов контракту.
      • У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов. "Українську бронетехніку" зобов'язали виплатити штраф у сумі 2,4 мільйона гривень. 

      Важливо! Наразі Сергій Пашинський перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Його Київський апеляційний суд продовжив екснардепу щонайменше до 27 березня 2020 року. Пашинського підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень В’ячеславу Хімікусу у 2016 році.

      До слова, колишній нардеп Сергій Пашинський фігурує у низці кримінальних проваджень. Детально про політика та справи, до яких він причетний, читайте тут

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Збройні сили України Розслідування Нацгвардія Міністерство внутрішніх справ Іван Вінник НАБУ Сергій Пашинський
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