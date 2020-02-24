В "Украинской бронетехнике" и в доме Пашинского провели обыски: что известно

НАБУ провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника". Также обыскали места проживание экс-нардепов Ивана Винника, Сергея Пашинского и директора предприятия Александра Кузьмы.

Обыски проходили в рамках досудебного расследования по завладению госимуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро 24 февраля провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Кроме того, правоохранители обыскали места проживания фигурантов дела: екснардепа Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

В 2015-2019 годах благодаря фигурантам дела заключили контракты по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, Нацгвардии по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.

Что известно о деле "Украинской бронетехники"

В марте 2019 года организация StateWatch сообщила, что в январе "малоизвестная" ООО "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны. Ее провели в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

Фирма опровергла свою малоизвестность и связь с Пашинским.

Директор компании – Александр Кузьма – является родственником известного в фармацевтическом бизнесе Николая Кузьмы. В 2014 году он был помощником Сергея Пашинского на общественных началах.

В январе 2019 года Министерство обороны обратилось в суд. Ведомство требовало взыскать с частной фирмы 6,6 миллиона гривен из-за невыполнения условий контракта.

В июле Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск. "Украинскую бронетехнику" обязали выплатить штраф в сумме 2,4 миллиона гривен.

Важно! Сейчас Сергей Пашинский находится под круглосуточным домашним арестом. Его Киевский апелляционный суд продлил экс-нардепу меньшей мере до 27 марта 2020 года. Пашинского подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу в 2016 году.

К слову, бывший нардеп Сергей Пашинский фигурирует в ряде уголовных производств. Подробно о политике и делах, к которым он причастен, читайте здесь.