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      В "Украинской бронетехнике" и в доме Пашинского провели обыски: что известно

      - Читати новину українською
      В "Украинской бронетехнике" и у Пашинского провели обыски / pravda.com.ua

      НАБУ провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника". Также обыскали места проживание экс-нардепов Ивана Винника, Сергея Пашинского и директора предприятия Александра Кузьмы.

      Обыски проходили в рамках досудебного расследования по завладению госимуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

      Читайте также: Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефедова: детали

      Детективы Национального антикоррупционного бюро 24 февраля провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

      Кроме того, правоохранители обыскали места проживания фигурантов дела: екснардепа Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

      В 2015-2019 годах благодаря фигурантам дела заключили контракты по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, Нацгвардии по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.

      Что известно о деле "Украинской бронетехники"

      • В марте 2019 года организация StateWatch сообщила, что в январе "малоизвестная" ООО "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны. Ее провели в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".
      • Фирма опровергла свою малоизвестность и связь с Пашинским.
      • Директор компании – Александр Кузьма – является родственником известного в фармацевтическом бизнесе Николая Кузьмы. В 2014 году он был помощником Сергея Пашинского на общественных началах.
      • В январе 2019 года Министерство обороны обратилось в суд. Ведомство требовало взыскать с частной фирмы 6,6 миллиона гривен из-за невыполнения условий контракта.
      • В июле Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск. "Украинскую бронетехнику" обязали выплатить штраф в сумме 2,4 миллиона гривен.

      Важно! Сейчас Сергей Пашинский находится под круглосуточным домашним арестом. Его Киевский апелляционный суд продлил экс-нардепу меньшей мере до 27 марта 2020 года. Пашинского подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу в 2016 году.

      К слову, бывший нардеп Сергей Пашинский фигурирует в ряде уголовных производств. Подробно о политике и делах, к которым он причастен, читайте здесь.

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      24 февраля
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Расследования Нацгвардія Министерство внутренних дел Иван Винник НАБУ Сергей Пашинский
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