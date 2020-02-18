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      Суд продовжив домашній арешт екснардепу Пашинському

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      Сергій Пашнський / 24 канал

      Київський апеляційний суд продовжив домашній арешт колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень В’ячеславу Хімікусу у 2016 році.

      Так, Пашинський залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 27 березня. Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

      Дивіться також: Журналіст виграв у справі проти екснардепа Сергія Пашинського

      Колегія суддів під час апеляційного розгляду залишила без змін ухвалу Печерського райсуду Києва про домашній арешт Пашинського. Водночас, строк дії запобіжного заходу судді вирішили продовжити на місяць.

      Важливо! Під домашній арешт Пашинського відправили 18 грудня 2019 року. До цього екснардепа 2 місяці тримали під вартою без права внесення застави.

      У чому звинувачують Пашинського? У тому, що він навмисне вистрілив з нагородного пістолета у ногу мешканцеві Київщини В'ячеславу Хімікусу. Сталося це 31 грудня 2016 року через інцидент на дорозі. За версією Пашинського, він ледь не врізався в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині. Коли ж вийшов із авта, аби розібратися з ситуацією, Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Пашинський каже, що стріляв у ногу чоловіку, обороняючись. Однак, за версією потерпілого, Пашинський відразу погрожував йому пістолетом.

      Увага! У Генпрокуратурі часів Юрія Луценка розслідування справи припинили, заявивши, що Пашинський оборонявся, тому це виключає його кримінальну відповідальність. Однак вже у жовтні 2019 року ДБР вручило екснардепу підозру.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Рішення суду Сергій Пашинський Новини України
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