Суд продлил домашний арест экс-нардепу Пашинскому

Киевский апелляционный суд продлил домашний арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу в 2016 году.

Так, Пашинский будет оставаться под круглосуточным домашним арестом как минимум до 27 марта. Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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Коллегия судей во время апелляционного рассмотрения оставила без изменений постановление Печерского райсуда Киева о домашнем аресте Пашинского. Вместе с тем, срок действия меры пресечения судьи решили продлить на месяц.

Важно! Под домашний арест Пашинского отправили 18 декабря 2019 года. До этого экс-нардепа 2 месяца держали под стражей без права внесения залога.

В чем обвиняют Пашинского?

В том, что он умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Произошло это 31 декабря 2016 года из-за инцидента на дороге. По версии Пашинского, он едва не врезался в микроавтобус, стоявший на проезжей части. Когда же вышел из машины, чтобы разобраться с ситуацией, Химикус ударил его бутылкой по голове. Пашинский говорит, что стрелял в ногу мужчине, обороняясь. Однако, по версии потерпевшего, Пашинский сразу угрожал ему пистолетом.

Внимание! В Генпрокуратуре времен Юрия Луценко расследование дела прекратили, заявив, что Пашинский оборонялся, поэтому это исключает его уголовную ответственность. Однако уже в октябре 2019 года ГБР вручило экс-нардепу подозрение.