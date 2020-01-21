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      Журналист выиграл в деле против экс-нардепа Сергея Пашинского

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      Сергей Пашинский проиграл суд против журналиста Ивана Верстюка / 5.ua

      Экс-нардеп Пашинский требовал у журналиста Ивана Верстюка опровергнуть факты его причастности к коррупционной схеме. Однако проиграл дело.

      О победе в деле журналист-расследователь издания "Новое Время" Иван Верстюк сообщил на своей странице в фейсбуке.

      Рассмотрение дела длилось еще с 2018 года. 21 января 2020 года Подольский районный суд признал, что правда на стороне журналиста.

      Экс-нардепа подозревают в еще одном преступлении: Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике

      Что известно об этом деле?

      Речь идет о резонансном расследовании издания, опубликованном еще в апреле 2018 года. Тогда журналист написал о том, что тогдашний глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и экс-председатель госхолдинга "Укроборонпром" Сергей Пашинский и заместитель председателя СНБО Олег Гладковский причастны к махинациям с закупками и продажами в военно-промышленном комплексе.

      В материале журнала под названием "Слупили два товарища" была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных в компании Wtorplast.

      После публикации расследования главный редактор издания Виталий Сыч сообщил, что к нему пришли адвокаты Пашинского. Они требовали опубликовать опровержение этой статьи, обещав "рвать".

      Пашинский требовал опровержения фактов его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе. Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о "кремлевской гибридной войне" против него. Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а в середине номера – его статью,
      – вспоминает Верстюк.

      Однако журналисты отказались писать опровержение, после чего началось судебное разбирательство.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Решение суда Журналисты Сергей Пашинский
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