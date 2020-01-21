Журналист выиграл в деле против экс-нардепа Сергея Пашинского

Экс-нардеп Пашинский требовал у журналиста Ивана Верстюка опровергнуть факты его причастности к коррупционной схеме. Однако проиграл дело.

О победе в деле журналист-расследователь издания "Новое Время" Иван Верстюк сообщил на своей странице в фейсбуке.

Рассмотрение дела длилось еще с 2018 года. 21 января 2020 года Подольский районный суд признал, что правда на стороне журналиста.

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Что известно об этом деле?

Речь идет о резонансном расследовании издания, опубликованном еще в апреле 2018 года. Тогда журналист написал о том, что тогдашний глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и экс-председатель госхолдинга "Укроборонпром" Сергей Пашинский и заместитель председателя СНБО Олег Гладковский причастны к махинациям с закупками и продажами в военно-промышленном комплексе.

В материале журнала под названием "Слупили два товарища" была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных в компании Wtorplast.

После публикации расследования главный редактор издания Виталий Сыч сообщил, что к нему пришли адвокаты Пашинского. Они требовали опубликовать опровержение этой статьи, обещав "рвать".

Пашинский требовал опровержения фактов его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе. Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о "кремлевской гибридной войне" против него. Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а в середине номера – его статью,

– вспоминает Верстюк.

Однако журналисты отказались писать опровержение, после чего началось судебное разбирательство.