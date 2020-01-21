20:37
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Журналіст виграв у справі проти екснардепа Сергія Пашинського

      58 Читать новость на русском
      Сергій Пашинський програв суд проти журналіста Івана Верстюка / 5.ua

      Екснардеп Пашинський вимагав у журналіста Івана Версюка спростувати факти про його причетність до корупційної схеми. Однак програв справу.

      Про перемогу у справі журналіст-розслідувач видання "Новое Время" Іван Верстюк повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

      Розгляд справи тривав ще з 2018 року. 21 січня 2020 року Подільський районний суд визнав, що правда на боці журналіста.

      Екснардепа підозрюють у ще одному злочині: Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика

      Що відомо про цю справу?

      Йдеться про резонансне розслідування видання, опубліковане ще у квітні 2018 року. Тоді журналіст написав про те, що тодішній глава комітету з питань національної безпеки та оборони та ексглава держхолдингу "Укроборонпром" Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський причетні до махінацій із закупівлями та продажами в військово-промисловому комплексі. 

      У матеріалі журналу під назвою "Злупити два товариша" була описана схема з постачання на Житомирський бронетанковий завод списаних з озброєння розібраних радянських БМП-1 1980-х років випуску, закуплених у компанії Wtorplast.

      Після публікації розслідування головний редактора видання Віталій Сич повідомив, що до нього прийшли адвокати Пашинського. Вони вимагали опублікувати спростування цієї статті, обіцявши "рвать".

      Пашинський вимагав спростування фактів про його причетність до корупційних оборудок в оборонному секторі. Він надіслав до редакції своє фото та статтю на чотирьох сторінках, де йшлося про "кремлівську гібридну війну" проти нього. Пашинський вимагав своє фото на обкладинці журналу, а в середині номеру – його статтю,
      – пригадує Верстюк.

      Проте журналісти відмовилися писати спростування, після чого розпочалося судове провадження.

      "Слуга народу" відреагувала на скарги Новосад щодо малої зарплати
      сьогодні
      10964
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Пашинський Журналісти Рішення суду Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:50 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 5911
      сьогодні , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 340
      сьогодні , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      480
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1529
      сьогодні , 17:33 Megxit: що пишуть британські ЗМІ про відхід Гаррі та Меган від королівської родини
      Світлана Попова 931
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук