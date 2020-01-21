Журналіст виграв у справі проти екснардепа Сергія Пашинського

Екснардеп Пашинський вимагав у журналіста Івана Версюка спростувати факти про його причетність до корупційної схеми. Однак програв справу.

Про перемогу у справі журналіст-розслідувач видання "Новое Время" Іван Верстюк повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Розгляд справи тривав ще з 2018 року. 21 січня 2020 року Подільський районний суд визнав, що правда на боці журналіста.

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Що відомо про цю справу?

Йдеться про резонансне розслідування видання, опубліковане ще у квітні 2018 року. Тоді журналіст написав про те, що тодішній глава комітету з питань національної безпеки та оборони та ексглава держхолдингу "Укроборонпром" Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський причетні до махінацій із закупівлями та продажами в військово-промисловому комплексі.

У матеріалі журналу під назвою "Злупити два товариша" була описана схема з постачання на Житомирський бронетанковий завод списаних з озброєння розібраних радянських БМП-1 1980-х років випуску, закуплених у компанії Wtorplast.

Після публікації розслідування головний редактора видання Віталій Сич повідомив, що до нього прийшли адвокати Пашинського. Вони вимагали опублікувати спростування цієї статті, обіцявши "рвать".

Пашинський вимагав спростування фактів про його причетність до корупційних оборудок в оборонному секторі. Він надіслав до редакції своє фото та статтю на чотирьох сторінках, де йшлося про "кремлівську гібридну війну" проти нього. Пашинський вимагав своє фото на обкладинці журналу, а в середині номеру – його статтю,

– пригадує Верстюк.

Проте журналісти відмовилися писати спростування, після чого розпочалося судове провадження.