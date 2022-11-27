Об аварийных отключениях предупредили жителей Киева, Одессы и Львова, передает 24 канал. В других областях – почасовые отключения, однако могут быть дополнительные ограничения.

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Киев

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что утром в Киеве применены экстренные отключения света. Графики временно не действуют.

Однако в КГВА отметили, что в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии. Вероятно, аварийные отключения применили во избежание аварийных ситуаций.

Одесская область

В Одесской области утром также происходят экстренные отключения света. Графики пока не актуальны.

Днепропетровская область

В ДТЭК Днепропетровские электросети сообщили, что по области действуют экстренные отключения.

Львовская область

Во Львовской области также применили экстренные отключения в результате очередных ракетных обстрелов. Графики отключений не действуют.

Потом будут действовать почасовые отключения, в которые войдут 75% клиентов ЧАО "Львовоблэнерго", которые разделены на три группы, по 25% в каждой группе. Просмотреть их можно на сайте.

Ровнен ская область

Плановые ограничения электроснабжения применят в Ровненской области и в самом Ровно. Глава ОВА Виталий Коваль отметил, что графики не менялись.

Впрочем, несмотря на все усилия, ровненские энергетики не всегда могут придерживаться графиков – из-за возникновения аварийных ситуаций и применения экстренных отключений для балансировки системы.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области действует график почасовых отключений. Также жители области призывают не включать одновременно энергоемкие приборы и перенести их использование на ночное время.



Отключение в Хмельницкой области

Ивано-Франковская область

Новый предел мощности для Ивано-Франковской области имеет объем 245 МВт. Сначала свет дадут в объекты критической инфраструктуры. Затем мощность распределят на 3 очереди, которые будут чередовать с интервалом в 4 часа с включением на 2 часа.

Ориентировочно электроснабжение будет подано:

Для 1 очереди: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

Для 2 очереди: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Для 3 очереди: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена дополнительная очередь.

Обесточенная дополнительная очередь будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. Здесь можно проверить адреса дополнительной очереди.

Сумская область

В Сумах с 00:00 будут применяться почасовые выключения по одной очереди (-2/+6 часов).

В области с 06:00 также будут применяться графики почасовых отключений (-2/+2 часа).

Вероятность аварийных отключений тоже не исключается.

Винницкая область

В Винницкой области внедрят ограничение электропотребления на 2 очереди в график почасовых отключений.



График отключения света в Виннице

Запорожская область

Как сообщает Запорожьеоблэнерго, лимиты потребления электроэнергии по области позволяют не применять графики стабилизационных отключений. Но ситуация в энергосистеме остается сложной.

Потому просят всех жителей максимально ограничить пользование энергоемкими электроприборами.

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