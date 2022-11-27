Про аварійні відключення попередили жителів Києва, Одеси та Львова, передає 24 канал. В інших областях – погодинні вимкнення, однак можуть бути і додаткові обмеження.

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Київ

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що вранці у Києві застосовані екстрені відключення світла. Графіки тимчасово не діють.

Однак у КМВА зазначили, що в столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж перебувають на завершальній стадії. Ймовірно, аварійні відключення застосували, аби уникнути аварійних ситуацій.

Одещина

В Одеській області вранці також відбуваються екстрені відключення світла. Графіки поки що не актуальні.

Дніпропетровщина

У ДТЕК Дніпропетровські електромережі повідомили, що по області діють екстрені відключення.

Львівщина

На Львівщині також застосували екстрені відключення внаслідок чергових ракетних обстрілів. Графіки відключень не діють.

Потім діятимуть погодинні відключення, до яких увійдуть 75% клієнтів ПрАТ "Львівобленерго", яких поділено на три групи, по 25% у кожній групі. Переглянути їх можна на сайті.

Рівненщина

Планові обмеження електропостачання застосують на Рівненщині та в самому Рівному. Глава ОВА Віталій Коваль зазначив, що графіки не змінювались.

Втім, попри всі зусилля, рівненські енергетики не завжди можуть дотриматися графіків – через виникнення аварійних ситуацій та застосування екстрених відключень для балансування системи.

Хмельниччина

У Хмельницькій області діє графік погодинних відключень. Також жителів області закликають не вмикати одночасно енергоємні прилади та перенести їх використання на нічний час.



Відключення на Хмельниччині

Івано-Франківщина

Новий ліміт потужності для Івано-Франківської області має об'єм 245 МВт. Спочатку світло дадуть в об'єкти критичної інфраструктури. Потім потужність розподілять на 3 черги, які чередуватимуть з інтервалом в 4 години з увімкненням на 2 години.

Орієнтовно електропостачання буде подано:

Для 1 черги: з 04:00 по 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

Для 2 черги: з 02:00 по 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

Для 3 черги: з 00:00 по 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована додаткова черга.

Знеструмленою додаткова черга буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. Тут можна перевірити адреси додаткової черги.

Сумщина

У Сумах з 00:00 будуть застосовуватися погодинні вимкнення, по одній черзі (-2/+6 годин).

В області з 06:00 також застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (-2/+2 години).

Ймовірність аварійних вимкнень теж не виключають.

Вінниччина

У Вінницькій області впровадять обмеження електроспоживання на 2 черги до графіку погодинних вимкнень.



Графік відключень світла у Вінниці

Запоріжжя

Як повідомляє Запоріжжяобленерго, ліміти споживання електроенергії по області дозволяють наразі не застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Але ситуація в енергосистемі залишається складною.

Тому просять всіх жителів максимально обмежити користування енергоємними електроприладами.

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