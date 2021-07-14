Как сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, вопрос отмены антиконституционных решений постоянно находится на контроле.

Важно Креминь объяснил Разумкову опасность "языковых" поправок

По словам омбудсмена, после повторного его обращения к генпрокурору Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд отменил скандальное решение Николаевского горсовета. Оно предусматривало придание русскому языку статуса регионального.

Наконец это антиконституционное решение отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в очередной раз так и не нашла смелости его отменить несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование,

– отметил Тарас Кремень.

Он выразил надежду, что в ближайшее время депутаты:

утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного,

заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка,

назначат профильного заместителя городского главы по вопросам языковой политики.

Обратите внимание! Действующий закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставление решениями местных советов любым языкам статус региональных на любой части территории Украины.