Речь идет о правках нардепов в законопроект № 5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Тарас Кремень по этому поводу выразил обеспокоенность главе Рады Дмитрию Разумкову.
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Тарас Кремень обеспокоен правками к проекту закона
Тарас Кремень заявил, что предложения и поправки №13, 14, 16 и 17 к проекту закона:
- по своему содержанию противоречат Конституции и позиции Конституционного суда;
- могут поставить под угрозу использование государственного языка в сферах общественной жизни;
- привести к нарушению прав граждан на получение информации на государственном языке.
Более того, эти предложения и поправки не соответствуют определенной регламентом Рады процедуре и предмету правового регулирования самого законопроекта № 5551-2.
Следовательно, внесенные таким образом предложения и поправки не могут быть рассмотрены ни на заседании комитета, ни, тем более, в зале парламента,
– заявил Кремень.
Кстати, он вспомнил, что 16 июля начинается новый этап воплощения именно тех норм языкового закона, касающиеся:
- экзаменов на уровень владения государственным языком;
- сферы культуры и развлечений;
- туристической сферы;
- книгоиздательства и работы книжных магазинов;
- кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении и тому подобное.
Суть правок
Накануне обеспокоенность правками выразил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он пояснил, что правки "пытаются нивелировать действие закона об украинском языке":
- №13 и идентичные №14 – выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке;
- №16 – убирает необходимость госслужащим подтверждать владение украинским (в частности с помощью экзаменов);
- №17 – разрешить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит – обучение на русском языке в школах и вузах. Также это еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.
Он пояснил, что проект закона стоит в повестке дня за день до вступления в силу закона о языке.
"Поэтому это последняя возможная попытка, которую мы не имеем права допустить", – сказал нардеп.
Что этому предшествовало
- В конце мая "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Раде законопроект № 5554. После этого Александр Санченко зарегистрировал проект закона № 5554-1.
- Они хотели отсрочить вступление в силу части закона, которая предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный.
- Перед тем Потураев объяснял, что экзамен по украинскому языку для госслужащих могут отложить на 2022 год. Все из-за того, что ответственные институты могут не успеть все подготовить в этом году.