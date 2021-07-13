Мовиться про правки нардепів до законопроєкту № 5551-2 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Тарас Кремінь з цього приводу висловив занепокоєння главі Ради Дмитру Разумкову.

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Тарас Кремінь занепокоєний правками до проєкту закону

Тарас Кремінь заявив, що пропозиції та поправки №13, 14, 16 та 17 до проєкту закону:

за своїм змістом суперечать Конституції та позиції Конституційного Суду;

та позиції Конституційного Суду; можуть поставити під загрозу використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя;

призвести до порушення прав громадян на отримання інформації державною мовою.

Ба більше, ці пропозиції та поправки не відповідають визначеній регламентом Ради процедурі та предмету правового регулювання самого законопроєкту № 5551-2.

Отже, внесені таким чином пропозиції та поправки не можуть навіть бути розглянуті ні на засіданні комітету, ні, тим більше, у залі парламенту,

– заявив Кремінь.

До речі, він пригадав, що 16 липня починається новий етап втілення саме тих норм мовного закону, що стосуються:

іспитів на рівень володіння державною мовою;

сфери культури і розваг;

туристичної сфери;

книговидавництва та роботи книгарень;

кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо.

Суть правок

Напередодні занепокоєння правками висловив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він пояснив, що правки "намагаються нівелювати дію закону про українську мову":

№13 та ідентичні №14 – виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову;

№16 – прибирає необхідність держслужбовцям підтверджувати володіння українською (зокрема з допомогою іспитів);

№17 – може дозволити використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить – навчання російською мовою в школах та вишах. Також це ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.

Він пояснив, що проєкт закону стоїть в порядку денному за день до вступу в дію закону про мову.

"Тож це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити", – сказав нардеп.

Що цьому передувало