Як сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, питання скасування антиконституційних рішень постійно перебуває на контролі.

Важливо Кремінь пояснив Разумкову небезпеку "мовних" поправок

За словами омбудсмена, після повторного його звернення до генпрокурорки Ірини Венедіктової Миколаївський окружний адміністративний суд скасував скандальне рішення Миколаївської міськради. Воно передбачало надання російській мові статусу регіональної.

Нарешті це антиконституційне рішення скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшла сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування,

– зазначив Тарас Кремінь.

Він висловив сподівання, що найближчим часом депутати:

затвердять міську програму розвитку української мови як державної,

запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови,

призначать профільного заступника міського голови з питань мовної політики.

Зверніть увагу! Чинний закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.