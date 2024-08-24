За последние сутки произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из которых – на Покровском направлении.

Смотрите также Россияне перебрасывают войска из-за наступления Третьей штурмовой бригады на Харьковщине

Сложная ситуация в Донецкой области

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

Враг атаковал возле Петропавловки: смотрите карту

На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

Оккупанты продвинулись в Макеевке Луганской области: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отражено 7 атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. "Ситуация контролируемая", – уверяют в Генштабе.

Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на карте

При поддержке штурмовой авиации, враг 9 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

Какая обстановка возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Противник пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.

До Покровска остаются считанные километры: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Бои в районе Красногоровки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

Оккупанты атакуют возле Угледара и Водяного: смотрите карту

На Юге – относительное затишье

После того, как Украина начала наступательную операцию в Курской области, активность врага на юге снизилась. Так, за минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлениях атак враг не проводил. В то же время противник систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру.