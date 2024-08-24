За останню добу відбулося 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких – на Покровському напрямку.

Дивіться також Росіяни перекидають війська через наступ Третьої штурмової бригади на Харківщині

Складна ситуація на Донеччині

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

Ворог атакував біля Петропавлівки: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

Окупанти просунулися у Макіївці Луганської області: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 7 атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. "Ситуація контрольована", – запевняють у Генштабі.

Що відбувається у районі Часового Яру: дивіться на карті

За підтримки штурмової авіації, ворог 9 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

Яка обстановка біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Противник намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

До Покровська лишаються лічені кілометри: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Бої у районі Красногорівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.

Окупанти атакують біля Вугледару та Водяного: дивіться карту

На Півдні – відносне затишшя

Після того, як Україна розпочала наступальну операцію у Курській області, активність ворога на півдні знизилася. Так, за минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямках атак ворог не проводив. Водночас противник систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру.