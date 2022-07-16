Две крупные сети автозаправок отменили лимиты на бензин и дизельное топливо

Недавно в Украине были большие очереди на заправках с горючим. Из-за дефицита топлива на него установили лимит.

Теперь ситуация становится все лучше и ограничения на количество понемногу снимают. Теперь это сделали еще две большие сети заправок, информирует 24 канал.

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Топливо можно купить без лимита

Две из крупнейших в Украине сетей автозаправок KLO и UPG сообщили, что отменили лимиты на бензин и дизельное топливо.

В частности, заправки UPG продают топливо без ограничений уже с 15 июля. Его можно приобрести и в бак, и в канистру. Условием для этого является приложение АЗС. Если его не сканировать, то лимит действует – 10 литров на одно авто.

Также на заправках советуют перед тем, как ехать за горючим, проверить в приложении, есть ли оно в наличии.

На АЗС KLO можно рассчитаться банковской картой и наличными. Покупая горючее, нужно отсканировать приложение или карту.

Дефицит горючего в Украине

Проблема возникла, потому что россияне с начала вторжения начали разрушать нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод обстреливали ракетами несколько раз. Кроме того, играют свою роль и проблемы с логистикой.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что ситуация может стабилизироваться благодаря долгосрочным контрактам на поставку. Все должно наладиться осенью. В то же время эксперты вообще прогнозируют, что проблема решится после окончания войны.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что для решения проблемы дефицита нужно и дальше увеличивать объемы импорта. Сначала это ощущают западные области, а потом восточные.

Как вы можете знать, на какую заправку ехать за горючим: смотрите видео