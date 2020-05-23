Где лучше всего отдохнуть этим летом: практические советы

Сезон летних отпусков может сильно пострадать из-за пандемии коронавируса. Однако директор туристического агентства знает, как не упустить возможность отдохнуть и куда лучше отправиться летом 2020 года.

Варіанти бюджетного відпочинку

Якщо говорити про закордонний відпочинок – треба стежити за ситуацією в Європі. Однак окрім епідеміологічної ситуації, відкритим залишається питання карантинних обмежень. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel, активна мандрівниця Дарина Сапожнікова.

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Як обрати закордонний відпочинок

Сапожнікова зазначила, що можна поглядати на автобусні тури до Європи з відпочинком на морі. До автобусних перевезень вже виставили вимоги з безпеки, туроператорам буде простіше розрахувати фіксовану вартість.

Як правило, туроператори домовляються з невеликими готелями недалеко від пляжу. Головний мінус такого відпочинку – довга дорога до моря. В основному переїзд займає добу,

– повідомила мандрівниця.

Відпочинок Україною: вражаючі місця

Вона також порадила придивитися до відпочинку в Україні. Адже на цей відпочинок ми точно зможемо доїхати.

Варіанти літнього відпочинку в Україні

Чарівна Тернопільська область з прекрасними пропозиціями по сплавах . Їздити там на машині абсолютно неможливо через якість доріг, але плавати на катамаранах або каяках – просто відмінно. Там дуже красива природа, чарівні водоспади, занедбані старі замки і особняки. Це – варіант спокійного і тихого відпочинку з мінімальною кількістю людей.

. Їздити там на машині абсолютно неможливо через якість доріг, але плавати на катамаранах або каяках – просто відмінно. Там дуже красива природа, чарівні водоспади, занедбані старі замки і особняки. Це – варіант спокійного і тихого відпочинку з мінімальною кількістю людей. Острів Джарилгач у Херсонській області. Туди їдуть мандрівники, які полюбляють відпочинок на природі в наметі. У цьому є свої плюси. До вас у табір забрідають олені, кабани підходять і тикаються в тебе носиками, казкові заходи сонця й світанки прямо на березі моря. Минулого року там починали будувати тимчасові фанерні будиночки. Все дуже просто: стіни, ліжка, невелика веранда з виглядом на море. Це не готель, звичайно, але, все ж, і не намет.



Острів Джарилгач / Фото Pinterest

Карпати та Закарпаття повністю готові до прийому туристів хоч зараз. Там сервіс розрахований на затишний відпочинок далеко від людей своєю маленькою компанією. Але, можливо, зараз саме у цьому і буде його перевага.

повністю готові до прийому туристів хоч зараз. Там сервіс розрахований на затишний відпочинок далеко від людей своєю маленькою компанією. Але, можливо, зараз саме у цьому і буде його перевага. На Тячівщині пропонують прекрасний відпочинок в будинку на дереві. Це – максимально інстаграмний вид відпочинку, коли прокидаєшся і п'єш ранкову каву на балкончику, з видом на гори та хмари. Словом, там навчилися робити красиво для туристів. Одна біда – дороги.

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Черкаська область – це відмінний варіант заміського відпочинку для киян. Там безліч баз відпочинку, які давно сумують за туристами, і прекрасна природа. Це для тих, кому хочеться відпочити в лісах біля озера.

– це відмінний варіант заміського відпочинку для киян. Там безліч баз відпочинку, які давно сумують за туристами, і прекрасна природа. Це для тих, кому хочеться відпочити в лісах біля озера. Чернівецька область у нас максимально недооцінена. Там багато готелів, причому досить непоганого рівня уздовж річки Дністер.

у нас максимально недооцінена. Там багато готелів, причому досить непоганого рівня уздовж річки Дністер. У нас є Хмельницька область , з її скельними монастирями дивовижної краси й Бакотою.

, з її скельними монастирями дивовижної краси й Бакотою. Сплави на Південному Бузі на Вінниччині.

У нас є на що подивитися і чим зайнятися. Цілком можливо, що це буде саме той рік, коли український турист навчитися насолоджуватися різними видами відпочинку, а не тільки лежанням на пляжі,

– підсумувала Сапожнікова

Повне інтерв'ю з Сапожніковою про те, як організувати відпустку-2020 – читайте за посиланням.