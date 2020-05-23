Wizz Air в очередной раз отложил полеты из Украины до середины июня: что делать с билетами
Венгерский лоукостер Wizz Air снова был вынужден отложить полеты из-за карантина. Ранее компания открыла бронирование билетов уже с конца мая. Однако сейчас в авиакомпании заявили, что не возобновят перелеты в Украину раньше чем 15 июня.
Когда Wizz Air возобновит полеты в Украину
Авиакомпания Wizz Air заявила, что не возобновит перелеты в Украине раньше чем 15 июня. Об этом пишет Avianews.
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Лоукостер решил отложить начало перелетов из-за продолжения украинским правительством карантинных мер. На сайте авиакомпании уже появились билеты на рейсы с 16 июня.
Как вернуть деньги за билеты
- Авиакомпания Wizz Air, как и ряд других, предлагает ваучеры в размере 120% от стоимости билета. Его можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.
- Кроме того, пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения.
- Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.
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Когда возобновят авиасообщение
- Решение о возобновлении полетов должен принять Кабинет Министров. Именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
- Сейчас авиапространство открыто лишь для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за границы из-за коронавируса.
- Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется аж на третьем этапе – то есть не ранее 15 июня.