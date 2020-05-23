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Wizz Air в очередной раз отложил полеты из Украины до середины июня: что делать с билетами

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Wizz Air отложил полеты из Украины до 15 июня: что делать с билетами
Wizz Air отложил полеты из Украины / Unsplash

Венгерский лоукостер Wizz Air снова был вынужден отложить полеты из-за карантина. Ранее компания открыла бронирование билетов уже с конца мая. Однако сейчас в авиакомпании заявили, что не возобновят перелеты в Украину раньше чем 15 июня.

Когда Wizz Air возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Wizz Air заявила, что не возобновит перелеты в Украине раньше чем 15 июня. Об этом пишет Avianews.

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Лоукостер решил отложить начало перелетов из-за продолжения украинским правительством карантинных мер. На сайте авиакомпании уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты

  • Авиакомпания Wizz Air, как и ряд других, предлагает ваучеры в размере 120% от стоимости билета. Его можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.
  • Кроме того, пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения.
  • Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

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Когда возобновят авиасообщение

  • Решение о возобновлении полетов должен принять Кабинет Министров. Именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
  • Сейчас авиапространство открыто лишь для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за границы из-за коронавируса.
  • Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется аж на третьем этапе – то есть не ранее 15 июня.
Автор: Алена Захарова
Теги: Кабинет Министров Украины Wizz Air Карантин в Украине 2020 Министерство инфраструктуры Деньги авиация Новости Украины
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