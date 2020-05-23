Wizz Air в очередной раз отложил полеты из Украины до середины июня: что делать с билетами

Венгерский лоукостер Wizz Air снова был вынужден отложить полеты из-за карантина. Ранее компания открыла бронирование билетов уже с конца мая. Однако сейчас в авиакомпании заявили, что не возобновят перелеты в Украину раньше чем 15 июня.

Когда Wizz Air возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Wizz Air заявила, что не возобновит перелеты в Украине раньше чем 15 июня. Об этом пишет Avianews.

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Лоукостер решил отложить начало перелетов из-за продолжения украинским правительством карантинных мер. На сайте авиакомпании уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты

Авиакомпания Wizz Air, как и ряд других, предлагает ваучеры в размере 120% от стоимости билета . Его можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

. Его можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Кроме того, пассажиры могут получить 100% денежного возмещения , но это потребует больше времени для выполнения.

, но это потребует больше времени для выполнения. Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

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