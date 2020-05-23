Угорський лоукостер Wizz Air знову був вимушений відкласти польоти через карантин. Раніше компанія відкрила бронювання квитків уже з кінця травня. Однак зараз в авіакомпанії заявили, що не відновлять перельоти в Україну раніше ніж 15 червня.

Коли Wizz Air відновить польоти в Україну

Авіакомпанія Wizz Air заявила, що не поновить перельоти в Україні раніше ніж 15 червня. Про це пише Avianews.

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Лоукостер вирішив відкласти початок перельотів через продовження українським урядом карантинних заходів. На сайті авіакомпанії вже з'явилися квитки на рейси з 16 червня.

Як повернути гроші за квитки

Авіакомпанія Wizz Air, як і низка інших, пропонує ваучери у розмірі 120% від вартості квитка . Його можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг і товарів Wizz Air.

. Його можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг і товарів Wizz Air. Крім того, пасажири можуть отримати 100% грошового відшкодування , але це потребуватиме більше часу для виконання.

, але це потребуватиме більше часу для виконання. Пасажири, які забронювали квитки через туристичні та онлайн-туристичні агенції, повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

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Коли відновлять авіасполучення