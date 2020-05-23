Wizz Air вчергове відклав польоти в Україну до середини червня: що робити з квитками
Угорський лоукостер Wizz Air знову був вимушений відкласти польоти через карантин. Раніше компанія відкрила бронювання квитків уже з кінця травня. Однак зараз в авіакомпанії заявили, що не відновлять перельоти в Україну раніше ніж 15 червня.
Коли Wizz Air відновить польоти в Україну
Авіакомпанія Wizz Air заявила, що не поновить перельоти в Україні раніше ніж 15 червня. Про це пише Avianews.
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Лоукостер вирішив відкласти початок перельотів через продовження українським урядом карантинних заходів. На сайті авіакомпанії вже з'явилися квитки на рейси з 16 червня.
Як повернути гроші за квитки
- Авіакомпанія Wizz Air, як і низка інших, пропонує ваучери у розмірі 120% від вартості квитка. Його можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг і товарів Wizz Air.
- Крім того, пасажири можуть отримати 100% грошового відшкодування, але це потребуватиме більше часу для виконання.
- Пасажири, які забронювали квитки через туристичні та онлайн-туристичні агенції, повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.
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Коли відновлять авіасполучення
- Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
- Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.
- Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі – тобто не раніше 15 червня.