Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Wizz Air вчергове відклав польоти в Україну до середини червня: що робити з квитками

-
Wizz Air відклав польоти з України до 15 червня: що робити з квитками
Wizz Air відклав польоти з України / Unsplash

Угорський лоукостер Wizz Air знову був вимушений відкласти польоти через карантин. Раніше компанія відкрила бронювання квитків уже з кінця травня. Однак зараз в авіакомпанії заявили, що не відновлять перельоти в Україну раніше ніж 15 червня.

Коли Wizz Air відновить польоти в Україну

Авіакомпанія Wizz Air заявила, що не поновить перельоти в Україні раніше ніж 15 червня. Про це пише Avianews.

Важливо Полетіти ніхто не зможе, – Криклій закликав українців не скуповувати зараз дешеві авіаквитки

Лоукостер вирішив відкласти початок перельотів через продовження українським урядом карантинних заходів. На сайті авіакомпанії вже з'явилися квитки на рейси з 16 червня.

Як повернути гроші за квитки

  • Авіакомпанія Wizz Air, як і низка інших, пропонує ваучери у розмірі 120% від вартості квитка. Його можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг і товарів Wizz Air.
  • Крім того, пасажири можуть отримати 100% грошового відшкодування, але це потребуватиме більше часу для виконання.
  • Пасажири, які забронювали квитки через туристичні та онлайн-туристичні агенції, повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

Актуально Wizz Air пояснив, чому в час пандемії відкриє базу у Львові

Коли відновлять авіасполучення

  • Рішення про відновлення польотів має ухвалити Кабінет Міністрів. Саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
  • Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.
  • Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі – тобто не раніше 15 червня.
Автор: Альона Захарова
Теги: Кабінет Міністрів України Wizz Air Карантин в Україні 2020 Міністерство інфраструктури Гроші авіація Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
22 травня , 22:30 У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
Іван Яковина
Гонконг готується до останньої битви зі злом
22 травня , 21:00 Гонконг готується до останньої битви зі злом
Артур Харитонов
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
22 травня , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко