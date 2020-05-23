Де найкраще відпочити цього літа: практичні поради

Сезон літніх відпусток може неабияк постраждати через пандемію коронавірусу. Однак директорка туристичної агенції знає, як не втратити можливість відпочити та куди найкраще вирушити влітку 2020 року.

Варіанти бюджетного відпочинку

Якщо говорити про закордонний відпочинок – треба стежити за ситуацією в Європі. Однак окрім епідеміологічної ситуації, відкритим залишається питання карантинних обмежень. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel, активна мандрівниця Дарина Сапожнікова.

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Як обрати закордонний відпочинок

Сапожнікова зазначила, що можна поглядати на автобусні тури до Європи з відпочинком на морі. До автобусних перевезень вже виставили вимоги з безпеки, туроператорам буде простіше розрахувати фіксовану вартість.

Як правило, туроператори домовляються з невеликими готелями недалеко від пляжу. Головний мінус такого відпочинку – довга дорога до моря. В основному переїзд займає добу,

– повідомила мандрівниця.

Відпочинок Україною: вражаючі місця

Вона також порадила придивитися до відпочинку в Україні. Адже на цей відпочинок ми точно зможемо доїхати.

Варіанти літнього відпочинку в Україні

Чарівна Тернопільська область з прекрасними пропозиціями по сплавах . Їздити там на машині абсолютно неможливо через якість доріг, але плавати на катамаранах або каяках – просто відмінно. Там дуже красива природа, чарівні водоспади, занедбані старі замки і особняки. Це – варіант спокійного і тихого відпочинку з мінімальною кількістю людей.

. Їздити там на машині абсолютно неможливо через якість доріг, але плавати на катамаранах або каяках – просто відмінно. Там дуже красива природа, чарівні водоспади, занедбані старі замки і особняки. Це – варіант спокійного і тихого відпочинку з мінімальною кількістю людей. Острів Джарилгач у Херсонській області. Туди їдуть мандрівники, які полюбляють відпочинок на природі в наметі. У цьому є свої плюси. До вас у табір забрідають олені, кабани підходять і тикаються в тебе носиками, казкові заходи сонця й світанки прямо на березі моря. Минулого року там починали будувати тимчасові фанерні будиночки. Все дуже просто: стіни, ліжка, невелика веранда з виглядом на море. Це не готель, звичайно, але, все ж, і не намет.



Острів Джарилгач / Фото Pinterest

Карпати та Закарпаття повністю готові до прийому туристів хоч зараз. Там сервіс розрахований на затишний відпочинок далеко від людей своєю маленькою компанією. Але, можливо, зараз саме у цьому і буде його перевага.

повністю готові до прийому туристів хоч зараз. Там сервіс розрахований на затишний відпочинок далеко від людей своєю маленькою компанією. Але, можливо, зараз саме у цьому і буде його перевага. На Тячівщині пропонують прекрасний відпочинок в будинку на дереві. Це – максимально інстаграмний вид відпочинку, коли прокидаєшся і п'єш ранкову каву на балкончику, з видом на гори та хмари. Словом, там навчилися робити красиво для туристів. Одна біда – дороги.

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Черкаська область – це відмінний варіант заміського відпочинку для киян. Там безліч баз відпочинку, які давно сумують за туристами, і прекрасна природа. Це для тих, кому хочеться відпочити в лісах біля озера.

– це відмінний варіант заміського відпочинку для киян. Там безліч баз відпочинку, які давно сумують за туристами, і прекрасна природа. Це для тих, кому хочеться відпочити в лісах біля озера. Чернівецька область у нас максимально недооцінена. Там багато готелів, причому досить непоганого рівня уздовж річки Дністер.

у нас максимально недооцінена. Там багато готелів, причому досить непоганого рівня уздовж річки Дністер. У нас є Хмельницька область , з її скельними монастирями дивовижної краси й Бакотою.

, з її скельними монастирями дивовижної краси й Бакотою. Сплави на Південному Бузі на Вінниччині.

У нас є на що подивитися і чим зайнятися. Цілком можливо, що це буде саме той рік, коли український турист навчитися насолоджуватися різними видами відпочинку, а не тільки лежанням на пляжі,

– підсумувала Сапожнікова

Повне інтерв'ю з Сапожніковою про те, як організувати відпустку-2020 – читайте за посиланням.