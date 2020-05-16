Где и как можно пересечь границу с Польшей: объяснение

В полночь 16 мая Украина открыла пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Поэтому, централизованные перевозки в автобусах на других пунктах пропуска отменяются.

На этом пункте польская сторона осуществляет пропуск исключительно пеших граждан, там не оформляют автомобили – как легковые, так и грузовые. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Важно На границе с Польшей заработал пункт пропуска "Шегини"

По его словам, ранее украинцы пешком приходили на другие пункты пропуска, где их перевозили в специальных автобусах, но сейчас эта возможность закрывается.

Где и как можно пересечь границу с Польшей:

Пропускной пункт "Краковец" – пешком уже не пускают, можно пересечь границу на автомобиле.

Пропускной пункт "Ягодин" – можно пересечь границу на автомобиле. Некоторое время там еще будут курсировать спецавтобусы для украинцев, которые пешком хотят пересечь границу, впрочем, такую ​​возможность скоро там отменят.

Пропускной пункт "Рава-Русская" – пропускают только на автомобиле. Граждан, которые хотят пешком пересечь границу, не фиксируют.

Пропускной пункт "Шегини" – принимает граждан, которые собираются пересечь границу исключительно пешком.

По словам Демченко, ситуация в "Шегинях" спокойная, пограничники не фиксируют скоплений людей.

Обратите внимание! По состоянию на 8 утра границу пешком пересекли 400 человек. На пропускных пунктах находятся медики и полицейские. Они осуществляют температурный скрининг и следят за тем, чтобы у прибывших в Украину было установлено приложение "Дій Вдома" на смартфонах. При его отсутствии прибывших отправляют на обсервацию.



Где еще можно пересечь границу / Инфографика 24 канала