Де і як можна перетнути кордон з Польщею: пояснення

Опівночі 16 травня Україна відкрила пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Відтак, через це централізоване перевезення автобусами на інших пунктах пропуску скасовується.

На цьому пункті польська сторона здійснює пропуск виключно піших громадян, там не оформлюють автомобілі – як легкові так і вантажні. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Важливо На кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску "Шегині"

За його словами, раніше українці пішки приходили на інші пункти пропуску, де їх перевозили спеціальними автобусами, але зараз ця можливість закривається.

Де і як можна перетнути кордон з Польщею:

Пропускний пункт "Краківець" – пішки вже не пускають, можна перетнути кордон на автомобілі.

Пропускний пункт "Ягодин" – можна перетнути кордон автомобілем. Деякий час там ще курсуватимуть спецавтобуси для українців, що пішки хочуть перетнути кордон, втім, таку можливість скоро там скасують.

Пропускний пункт "Рава-Руська" – пропускають тільки на автомобілі. Громадян, які хочуть пішки перетнути кордон, не фіксують.

Пропускний пункт "Шегині" – приймає громадян, які збираються перетнути кордон виключно пішки.

За словами Демченка, ситуація в "Шегинях" спокійна, прикордонники не фіксують скупчень людей.

Зверніть увагу! Станом на 8 ранку кордон пішки перетнули 400 людей. На пропускних пунктах перебувають медики і поліцейські. Вони здійснюють температурний скринінг та стежать за тим, щоб у прибулих в Україну був встановлений додаток "Дій Вдома" у смартфонах. За його відсутності прибулих відправляють на обсервацію.



Де ще можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу