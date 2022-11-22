Об этом 24 каналу рассказал СЕО Work.ua Артур Михно. По его словам, хотя ситуация на рынке труда достаточно непростая из-за войны, но есть и положительные новости.

Важно Как изменился рынок труда в Украине за время войны: популярные вакансии, зарплаты и регионы поиска

Если весной рынок буквально рухнул – количество вакансий уменьшилось в 15 раз – то сейчас наступает постепенное возрождение. В августе-сентябре-октябре рынок вышел примерно на 50% – 60% по количеству вакансий до довоенного уровня.

Это не возвращение, но ситуация гораздо лучше. Для всех, кто ищет работу, можем с уверенностью сказать, что работа есть. Очень много новых вакансий публикуется и закрывается. Рынок активен. Работу можно найти,

– подчеркивает Михно.

Какие профессии сейчас пользуются наибольшим спросом

Михно назвал самые популярные профессии, на которые сейчас публикуют много вакансий:

продавец-консультант;

менеджер по продажам;

водитель;

повар;

администратор;

бухгалтер;

менеджер по работе с клиентами;

кассир;

офис-менеджер.

Важно, что люди с умениями в этих профессиях могут трудоустраиваться в разных областях. Например, если рынок туризма сейчас серьезно просел, специалисты вполне спокойно могут перейти на аналогичные должности в других сферах.

Михно призывает не ориентироваться по средним зарплатам на специальность. Это ведь достаточно эфемерная цифра – где-то может быть 30 тысяч гривен, где-то – 10 тысяч. Нужно смотреть непосредственно на город, особенности вакансии и т.д. Вполне реально находить работу с лучшими условиями, чем указанные в средней зарплате по специальности.

Он подчеркнул – сейчас реально найти работу.

Советую всем, кто задумывается о поиске работы, чаще посещать сайты с трудоустройствами. Еще лучше – загрузить приложение и подписаться на рассылку новых вакансий. Так вы сможете находить лучшие места для работы с лучшими условиями. Это – возможно,

– заметил Михно.

Михно рассказал, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Украине: смотрите видео

Стоит добавить, что из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы потеряли работу. Бизнес начал сокращать персонал и частично прекратил прием новых работников из-за сложной экономической ситуации.

Представители экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua провели исследования, какие методы поиска работы во время войны наиболее эффективны. Результаты можно просмотреть в материале 24 канала.