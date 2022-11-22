Про це 24 каналу розповів СЕО Work.ua Артур Міхно. За його словами, хоч ситуація на ринку праці досить непроста через війну, але є й позитивні новини.

Важливо Як змінився ринок праці в Україні за час війни: популярні вакансії, зарплати та регіони пошуку

Якщо навесні ринок буквально обвалився – кількість вакансій зменшилася в 15 разів – то зараз настає поступове відродження. У серпні-вересні-жовтні ринок вийшов приблизно на 50% – 60% за кількістю вакансій щодо довоєнного рівня.

Це не повернення, але ситуація набагато краща. Для всіх, хто шукає роботу, можемо впевнено сказати, що робота є. Дуже багато нових вакансій публікуються та закриваються. Ринок активний. Роботу можна знайти,

– наголошує Міхно.

Які професії зараз мають найбільший попит

Міхно назвав найпопулярніші професії, на які зараз публікують найбільше вакансій:

продавець-консультант;

менеджер з продажу;

водій;

кухар;

адміністратор;

бухгалтер;

менеджер по роботі з клієнтами;

касир;

офіс-менеджер.

Важливо, що люди з вміннями у цих професіях можуть працевлаштовуватися у різних сферах. До прикладу, якщо ринок туризму зараз серйозно просів, спеціалісти цілком спокійно можуть перейти на аналогічні посади в інших сферах.

Міхно закликає не орієнтуватися по середніх зарплатах на спеціальність. Адже це досить ефемерна цифра – десь може бути 30 тисяч гривень, десь – 10 тисяч. Потрібно дивитися безпосередньо на місто, особливості вакансії тощо. Цілком реально знаходити роботу за кращими умовами, ніж вказані у середній зарплаті за спеціальністю.

Він підкреслив – зараз можливо знайти роботу.

Раджу всім, хто замислюється про пошук роботи чи зміну місця з кращими умовами, частіше відвідувати сайти з працевлаштуваннями. Ще краще – завантажити застосунок та підписатися на розсилку нових вакансій. Так ви зможете знаходити кращі місця для роботи з кращими умовами. Це – можливо,

– зауважив Міхно.

Міхно розповів, які професії зараз найбільш затребувані в Україні: дивіться відео

Варто додати, що через повномасштабне вторгнення Росії багато українців втратили роботу. Бізнес почав скорочувати персонал та частково припинив прийом нових працівників через складну економічну ситуацію.

Представники експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua провели дослідження, які методи пошуку роботи під час війни є найбільш ефективними. Результати можете переглянути у матеріалі 24 каналу.