Це величезні цифри, за якими стоїть справді катастрофічна ситуація. Багато бізнесів були зруйновані, дехто позачинявся чи перестав виплачувати працівникам зарплатню, а мільйони українців залишилися без грошей та робочих місць.

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Зараз ринок праці потроху починає оживати, втім, повернеться до того стану, яким він був до війни, – ще не скоро.

Сайт 24 каналу розповідає, які працівники зараз потрібні на ринку, які спеціальності не мають попиту та скільки готові платити українські роботодавці.

Як змінилася ситуація на ринку праці від початку війни

Сайт із пошуку роботи Jooble проаналізував український ринок праці та порівняв активність шукачів роботи та роботодавців до та після початку повномасштабної війни. Так, кількість пропозицій про роботу в межах України зменшилась на 28% у березні порівняно з лютим, та на 37% у квітні порівняно з лютим. Починаючи з травня прослідковується тенденція до поступового росту кількості вакансій в Україні.

Так, до лютого 2022 року найбільша кількість вакансій була доступна для: IT-фахівців, програмістів, розробників програмного забезпечення, водіїв різних категорій, перекладачів з іноземних мов, різноробів та інших працівників фізичної праці на виробництва.

Після 24 лютого ситуація з вакансіями докорінно не змінилась. Роботодавці так само зацікавлені в IT фахівцях різних напрямків, а також у водіях та працівниках фізичної сили — охоронцях, прибиральниках, різноробах, пакувальниках тощо, але у менших кількостях, ніж у довоєнний період,

– кажуть аналітики.

Вони додали, що до ТОПу пошукових запитів пошукачів до війни входять такі вакансії як водій, Q&A інженер, охоронець, прибиральник, бухгалтер, продавець, медсестра, няня, доглядальник. З березня 2022 року серед усіх пошукових запитів на сайті Jooble найбільше запитів було щодо таких вакансій: водій, продавець, прибиральник, охоронець, вантажник, зварювальник, медсестра/медбрат, бухгалтер, тракторист, кухар, різнороб. Люди часто цікавляться можливістю підробітку, вакансіями, у яких не потрібен досвід роботи та пропонують проживання, а також можливістю роботи із оплатою праці щодня/щотижня.

Що стосується віддаленої роботи, то до початку повномасштабного вторгнення найбільше вакансій були доступні у галузях дизайну та графіки, гуртової й роздрібної торгівлі, реклами й маркетингу, управління персоналом. Після 24 лютого роботодавці найчастіше шукали для віддаленої роботи фахівців у таких галузях як дизайн та графіка, реклама й маркетинг, зв’язок і телекомунікації, медицина та страхування.



Кожен другий українець зараз шукає роботу / Фото Unsplash

Згідно з дослідженням кадрового порталу grc.ua, в активному пошуку роботи зараз перебуває кожен другий український спеціаліст (52,3%), планують шукати нове місце найближчим часом ще 16% пошукачів.

Настрої українських працівників через воєнну кризу ринку праці вкрай негативні – більше 40% втратили роботу, ще 22,5% працюють, але отримують неповну заробітну плату. Кожен четвертий співробітник побоюється, що може потрапити під скорочення найближчим часом,

– кажуть аналітики.

У яких регіонах найбільше роботи

Якщо до 24 лютого пошукачі могли перебирати вакансіями, то наразі ринок праці належить роботодавцям. За даними Державної служби зайнятості, на одне робоче місце претендують 12 людей. Це середній показник у країні.

За даними кадрового порталу grc.ua, відбулися зміни у регіональному розрізі. Адже на початку війни багато бізнесів та людей переїжджали до західних областей України. Тому ці області тепер демонструють більшу частку вакансій у структурі ринку праці, аніж це було до війни.

Станом на початок вересня 2022 року релокейт сюди здійснили понад 700 підприємств, 500 з них вже поновили роботу. Сьогодні на Захід України припадає 30% всіх актуальних вакансій.

З великим відривом лідирує Львівська область. На цей регіон припадає 13,2%. Це не дивно, адже й до війни цей регіон був на перших позиціях на Заході України. Другу позицію з показником 4,3% займає Івано-Франківська область, третю – Закарпатська (2,9%). Статистика, у цілому, не викликає подиву, адже це розвинені області з великими містами-обласними центрами. Наприклад, лише Львівська агломерація налічувала до війни близько 1,5 мільйона жителів,

– кажуть аналітики.



Зарплата в Україні впала більше ніж на половину / Фото Unsplash

Що в Україні зараз з зарплатами

За даними Нацбанку, падіння зарплат у приватному секторі з 24 лютого становило 25 – 50%. Багато підприємств скорочували зарплати своїм працівникам або ж взагалі залишали останніх без виплат. Утім, зараз ситуація потроху вирівнюється.

Цікаво. У Львівській області фахівці отримують у середньому 18 800 гривень, у Закарпатській – 16 600 гривень. А ось Івано-Франківська область, яка відрізняється високою активністю ринку праці, поступилася місцем, тут працівники отримують у середньому 14 400 гривень. Натомість у Хмельницькій області працівники заробляють 15 300 гривень.

Що цікаво, Чернівецька область з найнижчим показником активності випередила багато регіонів у рейтингу середнього прибутку. Тут цей показник на рівні 14 200 гривень, тобто лише трохи нижче, ніж у Хмельницькій області, яка замкнула трійку лідерів. Чернівецька область обійшла, наприклад, Рівненську область (13 100 гривень) та Тернопільську (11 400 гривень). Тернопільська область є аутсайдером у цьому рейтингу і поступається лідеру (Львівській області) орієнтовно на 40%,

– пояснили аналітики порталу grc.ua.

Що стосується вакансій, то за даними порталу work.ua найбільше готові платити менеджерам з продажів – у середньому 20 тисяч гривень, далі йдуть директори – 21,5 тисячі гривень, водії – 21 тисячу гривень, та менеджери по роботі з клієнтами – 17,5 тисячі гривень.

Середня зарплата за популярними спеціальностями / Скриншот з порталу work.ua

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Які сфери популярні на ринку праці

За останній місяць літа на сайті grc.ua зареєструвалося понад 5 тисяч нових користувачів, пошукачі активніше відгукуються на відкриті вакансії. Так, найбільше зацікавлені у пошуку роботи спеціалісти, які лише починають свій кар’єрний шлях та студенти. Водночас ці пошукачі стикаються з найвищою конкуренцією на робочі місця. В середньому, на одну вакансію претендує 23 фахівці без досвіду роботи

Сфера продажу демонструє відчутні темпи відновлення. Частка цих вакансій у загальній структурі ринку праці поступово зростає. Тому, не зважаючи на високу динаміку, збільшення резюме спеціалістів ритейлу й менеджерів з продажу та підвищення показників відгуків на існуючі вакансії, рівень конкуренції серед цих спеціалістів залишається відносно невисоким. На одне робоче місце у сфері продажу претендує в середньому не більше 3 осіб,

– кажуть аналітики.

Вони додали, що поступова адаптація бізнесу до комерційної діяльності в умовах війни протягом літа, стабілізація зарплат, які навесні знижувалися майже в усіх професійних сферах, та поява нових вакансій спонукали топменеджерів та керівників більш сміливо шукати нову роботу. Протягом літніх місяців кількість резюме у категорії вищого менеджменту зростала рекордними темпами (у червні додалося +25% резюме, у липні +113%, у серпні +56%). Конкуренція серед пошукачів рівня вищого менеджменту теж висока – в середньому 16 осіб на одну відкриту вакансію.



Кількість пропозицій роботи для керівників суттєво знизилася / Фото Unsplash

Активно шукають нову роботу також бухгалтери, адміністративний персонал, представники сфери маркетингу, реклама та PR, працівники сфери виробництва та сільського господарства, спеціалісти транспорту й логістики, а також будівельники. Резюме всіх вище названих професій складають десятку сфер з найбільшою активністю пошукачів,

– зазначили у компанії.

Професійні сфери відновлюються різними темпами. В останні місяці в Україні збільшилася потреба у спеціалістах робітничих професій, менеджерах з продажу, у сільському господарстві та будівництві. Компанії шукають тих, хто буде створювати, виробляти, просувати та продавати товари й послуги. Водночас кількість пропозицій роботи для керівників знизилася у загальній структурі вакансій.

Загалом про те, що криза на ринку праці в Україні минула, говорити поки зарано. Адже за прогнозами НБУ, навряд чи ситуація суттєво поліпшиться і наступного року. У Нацбанку вважають, що у 2023 році показник безробіття скоротиться до 27% і лише у 2024 році — до 18%.