Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua провів дослідження, які методи пошуку працевлаштування в умовах війни є найефективнішими, опитавши роботодавців та рекрутерів. Бізнес 24 передає деталі.

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Деталі дослідження

За результатами опитування grc.ua, набір працівників наразі здійснюють лише дві третини українських компаній. Більшість з них, а саме 27%, наймають людей винятково на стратегічні напрямки бізнесу.

Лише кожна п'ята компанія (21%) проводить найм на усі напрямки діяльності, а ще 19% – здійснюють тимчасовий набір працівників на заміну тим, які релокувалися через війну.

Як бізнес наймає працівників

Як показує дослідження, сьогодні компанії продовжують насамперед використовувати "традиційний" метод найму – публікують вакансії та переглядають резюме кандидатів на ресурсах для пошуку роботи. Водночас, велика частка рекрутерів вказує на дієвість пошуку необхідних фахівців шляхом рекомендацій від знайомих.

Також роботодавці здійснюють найм, публікуючи оголошення у соцмережах – зазвичай, інформація про вакантні посади оприлюднюється на сторінках компаній, у професійних спільнотах та в особистих профілях HR-ів, після чого інколи дублюється у телеграм-каналах.

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Як знайти роботу

У grc.ua дійшли висновку, що для ефективного пошуку роботи необхідно передусім оновити або ж створити резюме на сайтах з пошуку роботи, а також постійно моніторити нові пропозиції та активно реагувати на появу бажаних вакансій.

При цьому, важливо не обмежуватися лише одним методом пошуку, а використовувати декілька джерел – підписатися на сторінки компаній, що вас цікавлять, перевіряти дописи у професійних спільнотах та телеграм-каналах.

Шукати оголошення варто за критеріями – компанія, галузь, професія, регіон, формат (наприклад, віддалена робота) тощо. Крім того, не менш важливим для працевлаштування є просування власного професійного бренду та встановлення професійних контактів, адже рекрутери сьогодні все частіше знаходять потрібних спеціалістів за допомогою рекомендацій.