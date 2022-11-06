Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua провел исследование, какие методы поиска трудоустройства в условиях войны наиболее эффективны, опросив работодателей и рекрутеров. Бизнес 24 передает подробности.

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Детали исследования

По результатам опроса grc.ua, набор сотрудников осуществляют только две трети украинских компаний. Большинство из них, а именно 27%, нанимают людей исключительно на стратегические направления бизнеса.

Лишь каждая пятая компания (21%) проводит найм на все направления деятельности, а еще 19% – осуществляют временный набор работников на замену тем, кто релоцировался из-за войны.

Как бизнес нанимает сотрудников

Как показывает исследование, сегодня компании продолжают использовать "традиционный" метод найма – публикуют вакансии и просматривают резюме кандидатов на ресурсах для поиска работы. В то же время, большая часть рекрутеров указывает на действенность поиска необходимых специалистов путем рекомендаций от знакомых.

Также работодатели осуществляют наем, публикуя объявления в соцсетях – обычно информация о вакантных должностях размещается на страницах компаний, в профессиональных сообществах и в личных профилях HR-ов, после чего иногда дублируется в телеграм-каналах.

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Как найти работу

В grc.ua пришли к выводу, что для эффективного поиска работы необходимо прежде всего обновить или создать резюме на сайтах поиска работы, а также постоянно мониторить новые предложения и активно реагировать на появление желаемых вакансий.

При этом, важно не ограничиваться лишь одним методом поиска, а использовать несколько источников – подписаться на страницы интересующих вас компаний, проверять сообщения в профессиональных сообществах и телеграм-каналах.

Искать объявления следует по критериям – компания, отрасль, профессия, регион, формат (например, удаленная работа) и так далее. Кроме того, не менее важно для трудоустройства – продвижение собственного профессионального бренда и установление профессиональных контактов, ведь рекрутеры сегодня все чаще находят нужных специалистов с помощью рекомендаций.