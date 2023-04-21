Враг одновременно наступает на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кстати говоря Потуги россиян под Бахмутом, отчаянные атаки на Марьинку: карта боевых действий на 21 апреля

Россияне пытались продвигаться в других местах

На большинстве направлений врагу не удается продвигаться вперед. Все благодаря нашим защитникам, которые не только обороняются, но активно действуют.

Однако Маляр отметила, что на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Наши бойцы отбили атаки и враг не прошел.

В Бахмуте – самое горячее

Самым горячим местом остается Бахмут. Там идут упорные бои. Противник атакует, уничтожает дотла дома и сооружения.

На отдельных участках россияне продвигаются. Однако мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг имеет огромные потери потери. Следовательно, силы обороны контролируют ситуацию, хотя она остается напряженной.

Решения одобряют в соответствии с военной целесообразностью.

Общая картинка фронта