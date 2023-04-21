Ворог одночасно наступає на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Росіяни намагались просуватись в інших місцях
На більшості напярмків ворогу не вдається просуватись вперед. Все завдяки нашим захисникам, які не лише обороняються, а й активно діють.
Проте Маляр зауважила, що цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках – Куп'янському та Шахтарському. Наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов.
У Бахмуті – найгарячіше
Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Там йдуть запеклі бої. Противник атакує, знищує вщент будинки і споруди.
На окремих ділянках росіяни просуваються. Проте мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог має величезні втрати втрати. Відтак сили оборони контролюють ситуацію, хоч вона залишається напружена.
Рішення схвалюють відповідно до військової доцільності.
Загальна картинка фронту
- На Сході росіяни наступають.
- На Півночі окремі населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської областей окупанти обстрілюють.
- На Півдні, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник залишається в обороні.