Ворог одночасно наступає на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Росіяни намагались просуватись в інших місцях

На більшості напярмків ворогу не вдається просуватись вперед. Все завдяки нашим захисникам, які не лише обороняються, а й активно діють.

Проте Маляр зауважила, що цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках – Куп'янському та Шахтарському. Наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

У Бахмуті – найгарячіше

Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Там йдуть запеклі бої. Противник атакує, знищує вщент будинки і споруди.

На окремих ділянках росіяни просуваються. Проте мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог має величезні втрати втрати. Відтак сили оборони контролюють ситуацію, хоч вона залишається напружена.

Рішення схвалюють відповідно до військової доцільності.

Загальна картинка фронту