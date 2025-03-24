По состоянию на 22:00 23 марта на фронте произошло 118 боестолкновений. У Генштабе рассказали, где враг активно штурмует, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил 4 штурма позиций наших защитников в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенного пункта Ямполовка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины. Украинские защитники успешно остановили все атаки противника.

На Северском направлении Силы обороны остановили 5 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра, обе атаки остановлены украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлении Дилиевки. Все атаки были успешно отражены Силами обороны.

На Покровском направлении россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлиное, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки, до сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 7 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг 3 раза получил отпор, пытаясь продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.

На Курском направлении противник в течение суток провел 17 штурмов позиций украинских подразделений.