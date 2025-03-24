Станом на 22:00 23 березня на фронті відбулося 118 боєзіткнень. У Генштабі розповіли, де ворог найактивніше штурмує, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник проводив 4 штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Українські захисники успішно зупинили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, обидві атаки зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 7 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, ще одна атака противника триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог 3 рази отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки.

На Курському напрямку противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів.