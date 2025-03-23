Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону підтвердив, що ЗСУ здійснюють контратаки у Торецьку, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Торецьку

За словами військового, окупанти втомилися від спроб захопити місто. Вони не можуть встановити над Торецьком цілковитий контроль, а тому намагаються обходити його з флангів.

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Подібну тактику ворог застосовує і в Часовому Ярі, який пробує обійти з півночі.

Нагадаємо, що видання Forbes на початку березня писало, що нібито Сили оборони перейшли у контрнаступ в Торецьку. Втім, аналітики DeepState спростували цю інформацію. Вони зазначили, що у місті лінія боєзіткнення є дуже динамічною і хаотичною. Експерти зауважили, що противник у Торецьку має більше особового складу, а тому більше можливостей. Також ворогові вдалося провести ротацію.