Мовиться про трикутник Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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"З цього трикутника Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка ми будемо отримувати найбільше інформації щодо активізації бойових дій. Тобто ворог спробує просуватися на Костянтинівку для того, щоб відкрити собі ворота на Слов'яно-Краматорську агломерацію", – сказав він.

За словами військового оглядача, для цього ворогу потрібно досягнути двох цілей. Захопити Часів Яр, що їм поки що не вдається. Взяти Торецьк, так само у загарбників це поки не виходить. Тільки тоді можна говорити про просування на Костянтинівку, що є дуже складним завданням.

Що відбувається на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, протягом минулої доби на Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак біля Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.