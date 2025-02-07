Українські війська продовжують оборонну операцію у Торецьку. Де розташоване місто на карті показує 24 Канал.

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Де розташований Торецьк

Аналітики спростували заяву міністерства оборони Росії, в якій мовилося про окупацію Торецька. Українська армія продовжує перебувати у місті. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних і західних околицях.

На жаль, центральна частина міста справді зайнята російськими військами, але далеко не усе місто. У DeepState зазначають, що українці вимушені слухати російські джерела через нестачу власних. Суспільство досі не поінформоване про втрату Курахового та Великої Новосілки.

Торецьк розташований у Донецькій області, неподалік окупованої ще у 2014 році території.

Де розташований Торецьк: дивіться на карті