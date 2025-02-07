Украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. Где расположен город на карте показывает 24 Канал.

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Где расположен Торецк

Аналитики опровергли заявление министерства обороны России, в котором говорилось об оккупации Торецка. Украинская армия продолжает находиться в городе. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах.

К сожалению, центральная часть города действительно занята российскими войсками, но далеко не весь город. В DeepState отмечают, что украинцы вынуждены слушать российские источники из-за недостатка собственных. Общество до сих пор не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки.

Торецк расположен в Донецкой области, неподалеку от оккупированной еще в 2014 году территории.

Где расположен Торецк: смотрите на карте